Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Mehmet Aktaş ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Mehmet Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Mehmet Aktaş ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor.Mehmet Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

MEHMET AKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş 1968 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1994 yılında Malatya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay süreyle İngiltere'de dil ve İngiliz Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim aldı.

Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.

2010-2014 arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı.

Şubat 2014 kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine,

1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliğine atandı.

30/06/2017 tarihi itibariyle Şırnak Valiliği görevine başladı.

18 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. 22 Haziran 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı Bakan yardımcılığına atanan Aktaş evli ve 3 çocuk babasıdır.