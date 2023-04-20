Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mehmet Aktaş hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mehmet Aktaş'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Aktaş hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mehmet Aktaş hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mehmet Aktaş'ın hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Aktaş hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Mehmet Aktaş (d. 1968; Elazığ), Türk bürokrat. Mevcut Emniyet Genel Müdürü ve PTT Yönetim Kurulu Üyesi. Aktaş, Karabük ve Şırnak'ta vali olarak görev yapmış, 18 Temmuz 2019 tarihli cumhurbaşkanı kararı ile emniyet genel müdürü olarak atanmıştır. 1968 yılında Elazığ'da doğmuştur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mülki idare amirliği görevine ilk olarak 1994 yılında Malatya kaymakam adayı olarak başladı. Gülağaç, Kuluncak, Hasköy, Cumayeri ve Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi başkanı görevinde bulundu.

1 Haziran 2016 tarihli kararname ile Karabük valiliğine atandı. 30 Haziran 2017 tarihinde Şırnak valisi olarak göreve başladı.

18 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emniyet genel müdürü olarak atandı. 26 Nisan 2021 tarihinde PTT Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.