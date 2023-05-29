Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir? Mehmet Akif Hamzaçebi kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Hamzaçebi hayatı ve biyografisi!

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Mehmet Akif Hamzaçebi, 1 Aralık 1953, Araklı, Trabzon, Türk maliyeci, ekonomist, spor yöneticisi, politikacı.

1 Aralık 1953'te Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Babasının adı Halit, annesinin adı Memnune'dir.

Babasının kamu görevi nedeniyle ilkokulu üç, ortaokulu iki ayrı ilde okudu.1970 yılında İstanbul Bakırköy Lisesi'nden, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde "Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Entegrasyonu" alanında tamamladı. 1983-1984 döneminde ABD'de bir yıl süreyle staj yaptı.

Meslek Kariyeri

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 1974 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 06.12.1977 tarihinde Maliye Müfettişi oldu. 13.01.1985 tarihinde Maliye Başmüfettişi oldu. 1986-1990 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcısı, 05.02.1990- 24.06.1993 tarihlerinde Ankara Defterdarı, 24.06.1993- 04.09.1997 tarihlerinde Millî Emlak Genel Müdürü, 08.09.1997- 02.03.1999 tarihlerinde İstanbul Defterdarı ve 04.03.1999- 03.11.2002 tarihlerinde Gelirler Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde Finansal Forum gazetesinde ekonomik konularda köşe yazıları yazdı. Bu görevleri sırasında Sualtı Sporları Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.Ş. ile Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'nin yazılımı idare tarafından yapılmış ilk ve tek otomasyon projesi olan Milli Emlak Otomasyon Projesi'ni (MEOP) hazırlayarak uygulamaya koydu. Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde VEDOP 2'yi (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) hazırladı, İnternet Vergi Dairesi'ni uygulamaya koydu.

Siyasi Kariyeri

Milletvekilliği

Gelirler Genel Müdürlüğü görevini yürütürken istifa ederek siyasete girdi.3 Kasım 2002'de gerçekleştirilen Türkiye Genel Seçimlerinde Trabzon milletvekili seçildi.22 ve 23. dönemlerde Trabzon, 24., 25. ve 26. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi. 2002-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve 2003-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü olarak görev yaptı.

Grup Başkanvekilliği

1.06.2010-24.06.2015 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği

25 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde TBMM Başkanvekili seçildi. Halen Bu görevini sürdürmektedir.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır.

İyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve bir çocuk babasıdır.