Son günlerde yapılan atamalar ve merak edilen isimler arasında Mehmet Akif Balta ismi de yer alıyor ve bu nedenle vatandaşlar tarafından Mehmet Akif Balta kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mehmet Akif Balta kimdir? Mehmet Akif Balta kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Balta hayatı ve biyografisi!

DSİ Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Mehmet Akif Balta kimdir? Araştırılıyor. Gündeme gelen atamalar ile birlikte merak edilmekte olan isimlerden bir tanesi de Mehmet Akif Balta adı oluyor. Peki, Mehmet Akif Balta kimdir? Mehmet Akif Balta kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Balta hayatı ve biyografisi!

MEHMET AKİF BALTA KİMDİR?

1975 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokulu Trabzon Akçaabat Merkez İlkokulu, Orta-Lise tahsilini Akçaabat İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1997 YılındaKaradeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 1999 yılında Erzurum'da kısa dönem olarak askerliğini tamamladı.

18.07.2000 tarihinde DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 2000 yılından beri DSİ'de çeşitli birimlerde Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akif Balta 28.12.2022 tarihi itibari ile DSİ Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.