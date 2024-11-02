Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir?
TV 8'in popüler yarışma programı MasterChef'in yeni bölümünde konuk olan Mehmet Akdağ kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki, Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir?
2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef konuğuMehmet Akdağ kimdir?
MEHMET AKDAĞ KİMDİR?
Mehmet Akdağ aslen Antalyalı'dır. 1983 yılında dünyaya gelen Akdağ, 1937 yılında kurulan 7 Mehmet Restaurant'ın 3. kuşak temsilcisidir.
Türkiye'de ve dünyada Akdeniz mutfağını yakından tanıtan Akdağ, geleneksel lezzetler konusunda uzmandır.
Restaurant'ın üçüncü kuşak temsilcisi olan Mehmet Akdağ, mekanın işletmecisi ve baş aşçısıdır.