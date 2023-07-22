Mehmet Akdağ kimdir? Masterchef konuğu Şef Mehmet Akdağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kitapları neler? Hayatı ve biyografisi!

22 Temmuz Masterchef konuğu Mehmet Akdağ Şef oldu. İzleyiciler Mehmet Şef hakkında, Mehmet Akdağ kimdir? Masterchef konuğu Şef Mehmet Akdağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Mehmet Akdağ şef kimdir? Şef Mehmet Akdağ'ın işletmesi nerede? İşte detaylar...

2022 Dünyanın 1 numaralı restoran kitabının yazarı Mehmet Akdağ'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Mehmet Akdağ şef kimdir? Mehmet Akdağ şef kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, restoranı nerede, kitapları nelerdir? İşte ayrıntılar...

ŞEF MEHMET AKDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akdağ 1983 Antalya doğumludur. 1937 yılında kurulan 7 Mehmet Restaurant'ın 3. kuşak temsilcisi olarak mekanın işletmecisidir. 7 Mehmet restoranı 3. nesil temsilcisi, şef Mehmet Akdağ, atadan kalma teknikleri, zanaati, yeni tekniklerle harmanlayarak Akdeniz'in yerel lezzetlerini ve geleneksel Türk mutfağını yeniden yorumlamaktadır. Şef Mehmet Akdağ ve Sinan Hamamsarılar'ın yazarı olduğu "7 Mehmet" kitabı 2022 yılında dünyanın bir numaralı restoran kitabı seçilmiştir.

Şef Mehmet Akdağ 22 Temmuz 2023 tarihinde Masterchef konuğu oldu. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Mehmet Akdağ'ın İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır.