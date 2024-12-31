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Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, YILBAŞI Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, YILBAŞI Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Serkan Çayoğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet"e hayat verdiği "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi 27 Şubat 2024 tarihinde macerasına başladı "Kapıları açılacak çağlar için bismillah!" sloganıyla tanıtılan tarihi dizinin yeni bölümü dikkatleri çekti. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, YILBAŞI Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı konusu, hikayesi, oyuncu kadrosu ve karakterleri, yeni dizinin 7. bölümüyle izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni dizi Mehmed Fetihler Sultanı, TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, YILBAŞI Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı'nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatına odaklanıyor.

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir.

Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirleri toplar. Ancak çevresindekiler Mehmed'in maksadını anlamazlar. Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniyye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmed'i ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmed, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. Hazırlıklara başlamalarını emreder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehzade Ahmed'in ölümünden ve Kurtçu Doğan'ın Mehmed'i kılıçlar altından cebren geçirmesinden sonra Mehmed artık yeni bir devrin başlayacağını söyler. Evvela Kurtçu Doğan Ocak ağalığından alınacak ve isyandan sorumlular cezalandırılacak. Konstantinos'un gönderdiği elçiye de gereken cevabı veren Mehmed mutlak hedefini açıklar: Konstantiniyye! Bizans tarafında ise Konstantinos Notaras'ı sürgün etmiş, onun yerine eski dostu Sfrancis'i çağırmıştır. Konstantinos, Mehmed'e Orhan için sunduğu teklifin kabul edilmesinden cesaret alır ve Mehmed'in barıştan yana olup olmadığını son olarak denemek ister. Elçiyi bir daha Mehmed'in huzuruna gönderecektir. Konstantinos istediğini alabilecek mi? Helena'nın ise aklında bambaşka bir fikir vardır, Konstantinos'u evlendirmek. Helena, Konstantinos'a eş olarak kimi layık görmüştür? Harem'de ise Halime'nin sonu gelmiştir. Mehmed'den emri alan Hala Sultan, Halime'yi öldürebilecek mi? Halime ise Ahmed'in ölümüyle artık dünyadan geçmiş, bitkin bir haldedir. Gülşah ise Mihriban'a gelen bir nameyi yakalar. Mihriban bu durumdan nasıl kurtulacak, Hala Sultan bu mesajlaşmanın neresinde?

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI KİM?

Serkan Çayoğlu-Sultan Mehmed

Selim Bayraktar-Çandarlı

Fikret Kuşkan-Notaras

Tuba Ünsal-Mara Hatun

Seçkin Özdemir-Konstantinos

Teoman Kumbaracıbaşı-Sultan Murad

Emine Ün-Halime Hatun

Kenan Çoban-Malkoçoğlu Bali Bey

Açelya Akkoyun-Hüma Hatun

Volkan Keskin-Demetrios

Esila Umut-Eleni

Bülent Alkış-Şehabeddin

Ayşegül Günay-Helena Dragas

Cebrail Esen-Reyhan Ağa

Tolga Akkaya-Saltuk

Ertuğrul Postoğlu-İshak Paşa

Sinan Albayrak-Zağanos Paşa

Ali Nuri Türkoğlu-Şehzade Orhan

Kaan Yalçın-Malkoçoğlu Hamza Bey

Recep Çavdar-Saruca Paşa

Ali Sinan Demir-Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekilmektedir. Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Mehmed Fetihler Sultanı nyılbaş program akılı nedeniyle bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı'nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatına odaklanıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI FATİH SULTAN MEHMET KİM, KİM OYNUYOR?

Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed)

Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Bizans İmparatorluğu'nun korkulu rüyası, İstanbul'u fetheden o şanlı komutan Sultan Mehmed Han!

Selim Bayraktar (Çandarlı)

Büyük ve tecrübeli bir devlet adamı. Osmanlı'nın çıkarlarını her zaman gözeten bir Vezir-i Azam

Çandarlı Halil Paşa.

Bir yanda Sultan Murad'ın bıraktığı mirası koruma kararlılığı, diğer yanda genç hükümdar Mehmed'in hayali...

Tuba Ünsal (Mara Hatun)

Hristiyan bir Sırp prensesi Mara Hatun. Devlet-i Aliyye'nin ve Sultan Mehmed Han'ın en büyük destekçisi.

Fikret Kuşkan (Notaras)

Bizans'ın Megadüklük makamındaki gizemli lider Notaras. İmparatorluğunu eski ihtişamlı günlerine döndürmenin hayaliyle yaşıyor. Zeki ve stratejik devlet adamı geçmişin zaferlerine duyduğu özlemle yanıp tutuşuyor.

Seçkin Özdemir (Konstantinos)

Bizans'ın kaderini belirleyen son imparator. Cesur ve halkının saygısını kazanan, Konstantinopolis için her şeyi göze alabilecek bir lider Konstantin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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