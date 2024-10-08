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Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
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TRT 1 yayın akışında bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi var mı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde son bölüm neler olduğu ve 8 Ekim Salı günü Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. TRT 1 yayın akışında bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. TRT 1 yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi bu akşam 18. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi her Salı saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Mehmed, Amiral Rizzo'nun ihaneti ve Hayrettin'in ölümü üzerine bir intikam planı yapar. Mehmed'e göre Rizzo'nun, Pontus Rum İmparatorluğu'na sığınmaktan başka çaresi yoktur. Pontus İmparatorluğu ya Rizzo'yu verecek ya da Osmanlı'nın gazabına uğrayacaktır. Rizzo, yeğeninin ölümüne neden olduğu için Çandarlı'nın da hedefindedir. Mehmed, Rizzo'ya ihanetinin bedelini sorabilecek mi? Yeğenini elleriyle öldürmek zorunda kalan Çandarlı, Rizzo'dan intikamını alabilecek mi? Bizans'ta büyük kuşatma öncesinde yeni dengeler kurulmaktadır. İmparator Konstantinos'un şehre davet ettiği Notaras, ayağının tozuyla Osmanlı'yı köşeye sıkıştıracak şeytani hamleler yapmaya başlamıştır. Bu hamlelerden biri Sırbistan Krallığı diğeri ise Karaman Beyliği ile kurulacak ittifaklar olacaktır. Notaras, kurmaya çalıştığı şer ittifakında başarı olacak mı? Sırbistan, Osmanlı'ya ihanet edecek mi? Tüm bu olanlar, Osmanlı'nın kuşatma planlarını nasıl etkileyecek? Harem'de ise Notaras'ın kurmak istediği ittifak girişiminin yankıları hissedilmektedir. Bizans'ın Sırbistanla ittifak girişimi Mara Hatun'u; Karamanla ittifak girişimi ise Gülşah Hatun'u bir girdabın içine sokmuştur. Kendilerini Mehmed'e karşı mahcup hisseden Mara ve Gülşah, bu sadakat sınavdan geçebilecek mi? Harem'de yaşanan bu gerilim, bir çatırdamaya yol açacak mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

8 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06.15 Şehirden Uzakta
  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Gönül Dağı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

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