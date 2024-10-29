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Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
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TRT 1 yayın akışında bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi var mı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde son bölüm neler olduğu ve 29 Ekim Salı günü Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. TRT 1 yayın akışında bu akşam Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. TRT 1 yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi bu akşam 21. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi her Salı saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Şehzade Beyazıd'ın başına gelenlerden dolayı şaşkına dönen, onları suçlayan Mehmed Gülşah ve Bahar'a ne diyecektir? Onlara herhangi bir ceza verecek midir? Haremde yeni bölümde sorumlulukları el mi değiştirecektir? Olası bir çekişmede Mara Hatun krizi nasıl yönetecektir? Demetrios içinde yaşadığı unutamadığı evlat acısını nasıl dindirecek? Bizans ve Osmanlı arasındaki çekişmenin içinde olmak istemeyen Demetrios'un bundan sonraki planı ne olacaktır? Bu süreçte; çocuğunu ölümünün etkisinin üzerinden atamayan ve Demetrios'a her şeyi bırakıp Mora'ya gidelim diyen Theodore bundan sonrası için ne yapacak? Osmanlı divanında ise işler kızışacaktır. Sultan Mehmed'e sormadan Bali ve Hamza'yı Demetrios'u yaka paça da olsa getirmeleri emrini veren Zağanos Paşa'yı bu bölümde neler bekliyor? Sultan Mehmed işin aslını öğrendikten sonra Zağanos'a karşı tavrı ne olacak? Binbir ümitlerle Konstantinapol'e gelen namlı kafir Guistiniani Haliç'i Türklere karşı koruyabilecek mi? Her türlü olumsuzluğa ve kendi içlerindeki fikir ayrılıklarına karşı İmparator'un planı ve süreci yönetme biçimi nasıl olacak? Şehirde Türkler casuslarının olduğunu bilen namlı kâfir bu casusları ve şüphelileri nasıl yakalayacak? Galata'da ise Lomellino'nun Türkler tarafında olacağı karşısında Megadük Notaras Lomellino'ya karşı takındığı tavır ne olacak? Galata'ya Haliç'in zincirini korumak için gönderilen yeniçerileri ne bekliyor? Öte yandan Sultan Mehmed divanında; o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir meşveret tertip edilmesini ister ve bu meşverette sancakbeylerini de görmek istediğini söyler. Sultan Mehmed'e muhalefet eden Teke Sancakbeyi İsmail ise büyük kuşatma öncesi Sultan Mehmed'e karşı politik tavrı nasıl olacaktır?

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09.00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 11.00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
  • 11.20 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Oyunbozan
  • 13.45 İstiklal Yolu 'Büyük Taarruz'
  • 14.35 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
  • 15.55 Seksenler
  • 17.30 Lingo Türkiye
  • 18.45 Ana Haber
  • 19.25 İddiaların Aksine
  • 19.30 Oyunbozan
  • 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 23.45 Teşkilat

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!

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