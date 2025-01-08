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Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm izle! Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izleme linki var mı?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Mehmed: Fetihler Sultanı, 30. bölümüyle büyük bir heyecan yarattı. Dizinin son bölümü, izleyicilere tarihi olayların derinlemesine işlendiği bir atmosfer sunarken, "Mehmed: Fetihler Sultanı 30. bölüm izle" aramaları sosyal medyada da gündem oldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı 30. bölüm, Osmanlı tarihinin kritik bir dönemini ele alarak izleyicilere tarih ve aksiyon dolu sahneler sunmaya devam ediyor. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler, "Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izleme linki var mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm izle! Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izleme linki var mı?Tarih dizilerine olan ilginin giderek arttığı günümüzde, Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümde neler oldu?

MEHMED: FETİHLER SULTANI 30. BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 30. bölümü, tarihi olayların ve dramatik kurgunun bir araya geldiği etkileyici sahnelerle doluydu. Eğer diziyi kaçırdıysanız, Mehmed: Fetihler Sultanı 30. bölüm izle seçenekleriyle bu unutulmaz bölüme ulaşabilirsiniz. İzleyicilerden tam not alan bu bölüm, dizinin ne kadar güçlü bir yapım olduğunu bir kez daha gösterdi.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 30. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN İÇİN TIKLAYINIZ

Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm izle! Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izleme linki var mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER VAR?

Sultan Mehmed, Yeniçeriler arasında alevlenen isyan girişimini sert bir şekilde bastırmış, Orta Ağalardan Ali Haydar'ın liderliğindeki kalkışmayı ağır bir şekilde cezalandırmıştır. Ali Haydar ve beraberindeki isyancılar, bu kalkışmanın bedelini canlarıyla ödemiştir. Öte yandan Mehmed, Battal ve Bali Bey'e, Payitaht'tan gelen kervana pusu kuranların başlarını almaları için emir vermiştir. Battal ve Bali Bey, bu görevi yerine getirmek üzere yola çıkmışlardır.

Kervanın geçişini engellemek için Eşkiya Dugin ile işbirliği yapan Ferhat, kethüdası Beşir aracılığıyla eşkıyaların bölgede daha uzun süre kalması karşılığında onlara altın göndermiştir. Ancak Battal ve Bali Bey, Dugin'in izini bulmuş, Ferhat'ın kethüdası Beşir'i yakalayarak Sultan Mehmed'in huzuruna çıkarmışlardır. Dugin ve Beşir Ferhat Paşa'yı ele verecek midir? Ferhat Paşa'nın hain olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm izle! Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izleme linki var mı?

Şahi Topu Ateşlenir: Tek Hedef Konstantiniyye!

Osmanlı ordugahında günlerdir süren gergin bekleyiş sona ermiş, nihayet taarruz için hiçbir engel kalmamıştır. Sultan Mehmed, kararlılıkla vezirlerine, kumandanlarına ve tüm askere hücum emri verir. Mehmed, zaferin anahtarı olarak gördüğü Şahi topunun başına geçer. Güçlü bir hamleyle ateşlemeyi yapar ve devasa top güllesi, St.Romanos Kapısı'nın bulunduğu surlarda büyük bir gedik açar. Bu durum, Osmanlı ordusu daha da cesaretlendirir.

Yeniçeriler, akıncılar ve azaplar, Mehmed'in haykırışlarıyla birlikte saldırıya geçer. Ancak Bizans tarafı, bu saldırıya hazırdır. Napolili okçular, ok yağmurlarıyla Osmanlı saflarını hedef alır. Grejuva ateşi, alev alev yanarak Osmanlı askerlerini geri püskürtürken, surlardan dökülen kızgın yağlar saldırıyı daha da zorlaştırır.

Osmanlı askerleri, tüm direnişe rağmen ileri atılmaya devam eder. Ancak kayıplar ağır olur. "Bu savaşta er ile sultan birdir." diyen Mehmed'i dış ve iç surlar arasında neler beklemektedir?

Konstantiniyye bu büyük taarruzun ardından İstanbul olabilecek midir? Sultanı bu savaşta neler bekliyordur? Zafer açılan gedikten Osmanlı ordusunun olabilecek miydi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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