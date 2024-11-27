Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esad' çağrısı

Özgür Özel "Ben de gelirim" diyerek duyurdu
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı izle! Tarihi olayları ve etkileyici sahneleriyle milyonları ekrana kilitleyen Mehmed: Fetihler Sultanı, 26. bölüm fragmanıyla izleyicilerini bir kez daha heyecanlandırdı. Yeni bölümde Sultan Mehmed'in stratejik hamleleri ve düşman cephedeki hareketlilik, heyecanın dozunu artırıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümde neler olacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı, hayranları arasında merak uyandırdı. Sultan Mehmed'in yeni bir fetih hazırlığında olduğu görüntüler, dizinin 26. bölümünde büyük bir savaşın sinyallerini veriyor. Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı izle aramaları, diziyi yakından takip eden hayranlar tarafından sıkça yapılıyor. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı!

MEHMET: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şahi topunun hasar almış olmasına rağmen Urban ve Mehmed'in ne olursa olsun patlatılması gerektiğini söylemesi üzerine bu riskli görevi Urban'dan alan Saruca'yı bu yeni bölümde neler bekliyor? Patlama sonrası Mehmed'e ne oldu?

Kalender'i Mehmed'in gözüne sokmaya çalışan, Kurtçu'yu siyasi olarak yalnız bırakmak isteyen Çandarlı bunda muvaffak olacak mı? Plethon'un sulh çağrısı altında yatan sebebi fırsata çevirmek isteyen Çandarlı, Zağanos, İshak Paşa bunun bir oyun olduğunu anlayabilecek mi?

Evladının acısı ile yanıp tutuşan Demetrios, Hamza'nın izini bulabilecek mi?

Babasına danışmadan gönüllülerin arasına kaydolan Alperen bu bölümde neler yapacak? Babası ile konuşması sonrasında nasıl aksiyon alacak ve neler yapacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Konstantinos Kardinal İzodore'nin kim tarafından öldürüldüğünü bulabilecek mi? Bu haberi ona kim getirecek? Konstantinos, Türkler surlara kadar yaklaşmışken atacağı yeni adım, yapacağı yeni hamle ne olacak? Orhan ve Mustafa'yı bekleyen tehlike ne olacak?

Guistiniani ve Anna arasındaki duygusal yakınlaşma bu bölümde neleri beraberinde getirecek? İsodere'nin ölümü konusunda Notaras'ı suçlayan Guistiniani bu iddiasında haklı çıkacak mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ayçiçek yağında vergi oranları yeniden düzenlendi
img

Acımasız anne, bebeğini üç yıl boyunca çekmecede sakladı
img

Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.