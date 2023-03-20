Allah Versin, İhanetin Bekçisi, Adam Gibi Adam ve Katmer Katmer şarkılarıyla bir döneme damga vuran Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle sıkça adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lara, İranlı Milli Voleybolcu Mehdi Karimi ile doğum gününde dünya evine girdi. Peki, Mehdi Karimi kimdir? Mehdi Karimi kaç yaşında, nereli?

Değişimiyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı Milli Voleybolcu Mehdi Karimi ile nikah masasına oturdu. Çift, yakın çevresinin katıldığı görkemli bir düğün töreni yaptı. Mehdi Karimi kimdir? Mehdi Karimi kaç yaşında, nereli?

MEHDİ KERİMİ KİMDİR?

Mehdi Karimi İranlı Milli Voleybolcudur.

Allah Versin, İhanetin Bekçisi, Adam Gibi Adam ve Katmer Katmer şarkılarıyla bir döneme damga vuran Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle sıkça adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lara, İranlı Milli Voleybolcu Mehdi Karimi ile doğum gününde dünya evine girdi.