Mehdi Eker aday mı? 2023 Mehdi Eker milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mehdi Eker aday mı? 2023 Mehdi Eker milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mehdi Eker aday mı? 2023 Mehdi Eker milletvekili adayı mı? İşte detaylar...