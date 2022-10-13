Mehaz ne demek? Mehaz nedir? TDK'ya göre Mehaz ne demek?

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MEHAZ NE DEMEK?

mehaz kelimesi TDK'ya göre (Bir yapıt yazılırken başvurulan) kaynak anlamına gelmektedir. Bu tanım, mehaz teriminin karşılığının kaynak olduğu anlamına gelir.