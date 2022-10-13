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Mehaz ne demek? Mehaz nedir? TDK'ya göre Mehaz ne demek?

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Mehaz ne demek? Mehaz nedir? TDK'ya göre Mehaz ne demek?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından Mehaz ne demek? Sorusu merak ediliyor ve "Mehaz" kelimesinin kelime anlamı sık sık araştırılıyor. Konuya dair en sık araştırılan sorular ise Mehaz ne demek? ve TDK'ya göre Mehaz ne demek? Soruları oluyor. Peki, Mehaz ne demek? Mehaz nedir? TDK'ya göre Mehaz ne demek?

Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Mehaz ne demek? Sorusu, gün içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Mehaz kelimesi internet üzerinde anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Peki, Mehaz ne demek? Mehaz nedir? TDK'ya göre Mehaz ne demek?

MEHAZ NE DEMEK?

mehaz kelimesi TDK'ya göre (Bir yapıt yazılırken başvurulan) kaynak anlamına gelmektedir. Bu tanım, mehaz teriminin karşılığının kaynak olduğu anlamına gelir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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