İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Meghan Markle'ın oyunculuk yaptığı dönemde rol aldığı bir gençlik dizisindeki cinsel ilişki sahnesi gündem oldu. Sussex Düşesi Meghan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Meghan Markle kimdir, kaç yaşında, nereli? Meghan Markle filmleri ve tv dizileri neler? Meghan Markle biyografisi! İşte detaylar...

Prens Harry ile evlendikten sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve sık sık gündeme gelen Meghan Markle'nın hayatı merak konusu oldu. Sussex Düşesi Meghan Markle'nın film ve dizileri araştırılmaya başlandı. Peki, Meghan Markle kimdir, kaç yaşında, nereli? Meghan Markle filmleri ve tv dizileri neler? Meghan Markle biyografisi! Detaylar haberimizde...

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

Sussex Düşesi Meghan, doğum adıyla Rachel Meghan Markle 4 Ağustos 1981, Los Angeles), Amerikalı oyuncu ve manken, Britanya Kraliyet Ailesi üyesi. TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile sivrildi. Bilimkurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı. Prens Harry ile evlenmesinin ardından oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

Haziran 2016'dan bu yana Prens Harry ile ilişkisi vardır. 2017'nin kasım ayında nişanlandıkları ve 2018'in ilkbaharında evlenecekleri duyuruldu. Nişanlanması üzerine Markle oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıkladı. 19 Mayıs 2018'de büyük bir törenle evlenmişlerdir. 6 Mayıs 2019 günü, genç çift tahtın yedincisi varisi olan Archie Mountbatten-Windsor isimli oğullarını kucaklarına almıştır