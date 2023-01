Magazin gündeminde adını sık sık duyduğumuz ünlülerden olan oyuncu ve manken Megan Fox merak edildi. Peki, Megan Fox kaç yaşında? Megan Fox kimdir? Megan Fox hangi filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

MEGAN FOX KİMDİR?

Megan Denise Fox (d. 16 Mayıs 1986; Oak Ridge, Tennessee) Amerikalı oyuncu ve manken.

Megan Denise Fox, 16 Mayıs 1986 yılında Oak Ridge, Tennessee'de dünyaya geldi. 5 yaşındayken tiyatro ve dans dersleri almaya başladı. 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Florida'ya taşındı ve orada eğitimine devam etti. 13 yaşındayken oyunculuk ve mankenlik yapmaya başladı. 1999 yılında Amerika Mankenlik ve Yetenek yarışmasında çeşitli ödüller kazandı. Fox, Holiday in the Sun adlı filmle magazin basınında Ashley Olsen'a rakip gösterildi. Fox 1,63 cm boyundadır. Biseksüeldir, Megan'a göre herkes biseksüel doğar. 2007'den 2020 yılına kadar Brian Austin Green ile beraberdi. Çift 2010 yılında evlenmiştir. 2020'nin Eylül ayında boşanmışlardır. 2020'nin yaz aylarında şarkıcı Machine Gun Kelly ile çıkmaya başlamıştır. İlk çıktığı yıllarda Angelina Jolie'ye benzerliği ile konuşulmuştur. 2010 yılında Eminem ve Rihanna'nın "Love The Way You Lie" şarkısının klibinde oynamıştır. 27 Eylül 2012 tarihinde Noah Shannon Green adını verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir.

Filmografi;

2001 Holiday in the Sun Brianna Direct-to-video

2003 Bad Boys II Stars-and-Stripes Bikini Kid Dancing Under Waterfall Uncredited extra

2004 Confessions of a Teenage Drama Queen Carla Santini

2007 Transformers Mikaela Banes

2008 How to Lose Friends & Alienate People Sophie Maes

2009 Transformers: Revenge of the Fallen Mikaela Banes

2010 Jonah Hex Lilah Na Nai'a: Legend of the Dolphins Hawaiian Spinner Dolphins

2011 Friends with Kids Mary Jane

2012 The Dictator