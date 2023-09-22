Mega Metal katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?
Halka arz takip eden vatandaşlar Mega metal halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Mega metal halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise Mega Metal katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var? soruları aratıldı.
Mega metal halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Mega metal kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Mega Metal katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Mega metal alabileceğiniz bankalar!
Mega metal, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Mega metal, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Mega metal halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor.
Mega metal halka arz fiyatı henüz açıklanmadı.
Mega metal hisse kodu #MEGMT olacak.
Mega metal şirketi pay olarak 53,000,000, ek pay olarak ise 7,000,000 lot veriyor.
Mega metal oransal dağıtım yapacak.
Mega metal halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmadı.
Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.
İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.
Sıra No
Pay Kodu
Bülten Adı
1
AVOD
A.V.O.D GIDA VE TARIM
2
ACSEL
ACIPAYAM SELULOZ
3
ADESE
ADESE GAYRIMENKUL
4
AFYON
AFYON CIMENTO
5
AHGAZ
AHLATCI DOGALGAZ
6
AKCNS
AKCANSA
7
ATEKS
AKIN TEKSTIL
8
AKSGY
AKIS GMYO
9
AKMGY
AKMERKEZ GMYO
10
AKSA
AKSA
11
AKSEN
AKSA ENERJI
12
ALBRK
ALBARAKA TURK
13
ALCTL
ALCATEL LUCENT TELETAS
14
ALFAS
ALFA SOLAR ENERJI
15
ALKA
ALKIM KAGIT
16
ALKIM
ALKIM KIMYA
17
ANELE
ANEL ELEKTRIK
18
ARDYZ
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
19
ARENA
ARENA BILGISAYAR
20
ASELS
ASELSAN
21
ASGYO
ASCE GMYO
22
ASTOR
ASTOR ENERJI
23
ATAGY
ATA GMYO
24
ATAKP
ATAKEY PATATES
25
ATATP
ATP YAZILIM
26
BAKAB
BAK AMBALAJ
27
BNTAS
BANTAS AMBALAJ
28
BANVT
BANVIT
29
BARMA
BAREM AMBALAJ
30
BASGZ
BASKENT DOGALGAZ GMYO
31
BAYRK
BAYRAK TABAN SANAYI
32
BERA
BERA HOLDING
33
BRKSN
BERKOSAN YALITIM
34
BEYAZ
BEYAZ FILO
35
BIENY
BIEN YAPI URUNLERI
36
BLCYT
BILICI YATIRIM
37
BIMAS
BIM MAGAZALAR
38
BIOEN
BIOTREND CEVRE VE ENERJI
39
BRLSM
BIRLESIM MUHENDISLIK
40
BOBET
BOGAZICI BETON SANAYI
41
BOSSA
BOSSA
42
BURCE
BURCELIK
43
BURVA
BURCELIK VANA
44
BUCIM
BURSA CIMENTO
45
CANTE
CAN2 TERMIK
46
CLEBI
CELEBI
47
CELHA
CELIK HALAT
48
CEMAS
CEMAS DOKUM
49
CEMTS
CEMTAS
50
CMBTN
CIMBETON
51
CIMSA
CIMSA
52
CONSE
CONSUS ENERJI
53
COSMO
COSMOS YAT. HOLDING
54
CVKMD
CVK MADEN
55
CWENE
CW ENERJI
56
DAPGM
DAP GAYRIMENKUL
57
DARDL
DARDANEL
58
DGATE
DATAGATE BILGISAYAR
59
DESA
DESA DERI
60
DESPC
DESPEC BILGISAYAR
61
DNISI
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
62
DITAS
DITAS DOGAN
63
DGNMO
DOGANLAR MOBILYA
64
ARASE
DOGU ARAS ENERJI
65
DGGYO
DOGUS GMYO
66
DOAS
DOGUS OTOMOTIV
67
DOGUB
DOGUSAN
68
DYOBY
DYO BOYA
69
EDATA
E-DATA TEKNOLOJI
70
EGEEN
EGE ENDUSTRI
71
EGGUB
EGE GUBRE
72
EGPRO
EGE PROFIL
73
EKSUN
EKSUN GIDA
74
ELITE
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
75
ENJSA
ENERJISA ENERJI
76
ERCB
ERCIYAS CELIK BORU
77
EREGL
EREGLI DEMIR CELIK
78
ERSU
ERSU GIDA
79
ESCOM
ESCORT TEKNOLOJI
80
TEZOL
EUROPAP TEZOL KAGIT
81
EUPWR
EUROPOWER ENERJI
82
EYGYO
EYG GMYO
83
FMIZP
F-M IZMIT PISTON
84
FONET
FONET BILGI TEKNOLOJILERI
85
FORMT
FORMET METAL VE CAM
86
FORTE
FORTE BILGI ILETISIM
87
FZLGY
FUZUL GMYO
88
GWIND
GALATA WIND ENERJI
89
GEDZA
GEDIZ AMBALAJ
90
GENIL
GEN ILAC
91
GENTS
GENTAS
92
GEREL
GERSAN ELEKTRIK
93
GMTAS
GIMAT MAGAZACILIK
94
GESAN
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
95
GOODY
GOOD-YEAR
96
GRTRK
GRAINTURK TARIM
97
GUBRF
GUBRE FABRIK.
98
HLGYO
HALK GMYO
99
HKTM
HIDROPAR HAREKET KONTROL
100
HUBVC
HUB GIRISIM
101
HUNER
HUN YENILENEBILIR ENERJI
102
ICUGS
ICU GIRISIM
103
IDGYO
IDEALIST GMYO
104
IHEVA
IHLAS EV ALETLERI
105
IHLGM
IHLAS GAYRIMENKUL
106
IHGZT
IHLAS GAZETECILIK
107
IHYAY
IHLAS YAYIN HOLDING
108
IMASM
IMAS MAKINA
109
INGRM
INGRAM BILISIM
110
INTEM
INTEMA
111
INVES
INVESTCO HOLDING
112
ISSEN
ISBIR SENTETIK DOKUMA
113
ISKPL
ISIK PLASTIK
114
IEYHO
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
115
ISDMR
ISKENDERUN DEMIR CELIK
116
IZINV
IZ YATIRIM HOLDING
117
IZFAS
IZMIR FIRCA
118
JANTS
JANTSA JANT SANAYI
119
KLKIM
KALEKIM KIMYEVI MADDELER
120
KLSER
KALESERAMİK
121
KRDMA
KARDEMIR (A)
122
KRDMB
KARDEMIR (B)
123
KRDMD
KARDEMIR (D)
124
KARSN
KARSAN OTOMOTIV
125
KRTEK
KARSU TEKSTIL
126
KARYE
KARTAL YEN. ENERJI
127
KTLEV
KATILIMEVIM TAS. FIN.
128
KATMR
KATMERCILER EKIPMAN
129
KAYSE
KAYSERI SEKER FABRIKASI
130
KERVT
KEREVITAS GIDA
131
KRVGD
KERVAN GIDA
132
KMPUR
KIMTEKS POLIURETAN
133
KZBGY
KIZILBUK GYO
134
KCAER
KOCAER CELIK
135
KNFRT
KONFRUT GIDA
136
KONTR
KONTROLMATIK TEKNOLOJI
137
KONYA
KONYA CIMENTO
138
KONKA
KONYA KAGIT
139
KGYO
KORAY GMYO
140
KORDS
KORDSA TEKNIK TEKSTIL
141
KRGYO
KORFEZ GMYO
142
KRPLS
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
143
KOPOL
KOZA POLYESTER
144
KRSTL
KRISTAL KOLA
145
KRONT
KRON TEKNOLOJI
146
KUTPO
KUTAHYA PORSELEN
147
KUYAS
KUYAS YATIRIM
148
LINK
LINK BILGISAYAR
149
LKMNH
LOKMAN HEKIM SAGLIK
150
LUKSK
LUKS KADIFE
151
MAKIM
MAKIM MAKINE
152
MAKTK
MAKINA TAKIM
153
MANAS
MANAS ENERJI YONETIMI
154
MTRKS
MATRIKS BILGI DAGITIM
155
MAVI
MAVI GIYIM
156
MEDTR
MEDITERA TIBBI MALZEME
157
MEGAP
MEGA POLIETILEN
158
MNDRS
MENDERES TEKSTIL
159
MERCN
MERCAN KIMYA
160
MERKO
MERKO GIDA
161
MIATK
MIA TEKNOLOJI
162
MIPAZ
MILPA
163
MSGYO
MISTRAL GMYO
164
MPARK
MLP SAGLIK
165
MOBTL
MOBILTEL ILETISIM
166
MNDTR
MONDI TURKEY
167
EGEPO
NASMED EGEPOL
168
NTGAZ
NATURELGAZ
169
NETAS
NETAS TELEKOM.
170
NIBAS
NIGBAS NIGDE BETON
171
NUHCM
NUH CIMENTO
172
NUGYO
NUROL GMYO
173
ODAS
ODAS ELEKTRIK
174
ONCSM
ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
175
ORGE
ORGE ENERJI ELEKTRIK
176
OSTIM
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
177
OTKAR
OTOKAR
178
OYAKC
OYAK CIMENTO
179
OYLUM
OYLUM SINAI YATIRIMLAR
180
OZGYO
OZDERICI GMYO
181
OZRDN
OZERDEN PLASTIK
182
OZSUB
OZSU BALIK
183
PNLSN
PANELSAN CATI CEPHE
184
PAGYO
PANORA GMYO
185
PRDGS
PARDUS GIRISIM
186
PASEU
PASIFIK EURASIA LOJISTIK
187
PSGYO
PASIFIK GMYO
188
PCILT
PC ILETISIM MEDYA
189
PGSUS
PEGASUS
190
PEKGY
PEKER GMYO
191
PENGD
PENGUEN GIDA
192
PENTA
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
193
PETUN
PINAR ET VE UN
194
PNSUT
PINAR SUT
195
PKART
PLASTIKKART
196
PLTUR
PLATFORM TURIZM
197
POLHO
POLISAN HOLDING
198
POLTK
POLITEKNIK METAL
199
RNPOL
RAINBOW POLIKARBONAT
200
RALYH
RAL YATIRIM HOLDING
201
RODRG
RODRIGO TEKSTIL
202
RUBNS
RUBENIS TEKSTIL
203
SAFKR
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
204
SNICA
SANICA ISI SANAYI
205
SANFM
SANIFOAM ENDUSTRI
206
SANKO
SANKO PAZARLAMA
207
SAMAT
SARAY MATBAACILIK
208
SASA
SASA POLYESTER
209
SAYAS
SAY YENILENEBILIR ENERJI
210
SEKUR
SEKURO PLASTIK
211
SELEC
SELCUK ECZA DEPOSU
212
SELGD
SELCUK GIDA
213
SELVA
SELVA GIDA
214
SRVGY
SERVET GMYO
215
SILVR
SILVERLINE ENDUSTRI
216
SNGYO
SINPAS GMYO
217
SMRTG
SMART GUNES ENERJISI TEK.
218
SMART
SMARTIKS YAZILIM
219
SOKE
SOKE DEGIRMENCILIK
220
SONME
SONMEZ FILAMENT
221
SUNTK
SUN TEKSTIL
222
SUWEN
SUWEN TEKSTIL
223
TKFEN
TEKFEN HOLDING
224
TKNSA
TEKNOSA IC VE DIS TICARET
225
TMPOL
TEMAPOL POLIMER PLASTIK
226
TGSAS
TGS DIS TICARET
227
TDGYO
TREND GMYO
228
TSGYO
TSKB GMYO
229
TUCLK
TUGCELIK
230
TUKAS
TUKAS
231
TMSN
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
232
TUPRS
TUPRAS
233
TRCAS
TURCAS PETROL
234
TUREX
TUREKS TURIZM TASIMACILIK
235
THYAO
TURK HAVA YOLLARI
236
TRILC
TURK ILAC SERUM
237
PRKAB
TURK PRYSMIAN KABLO
238
TTRAK
TURK TRAKTOR
239
TURGG
TURKER PROJE GAYRIMENKUL
240
ULUSE
ULUSOY ELEKTRIK
241
ULUUN
ULUSOY UN SANAYI
242
USAK
USAK SERAMIK
243
VAKKO
VAKKO TEKSTIL
244
VBTYZ
VBT YAZILIM
245
VERUS
VERUSA HOLDING
246
VERTU
VERUSATURK GIRISIM
247
VESBE
VESTEL BEYAZ ESYA
248
YAPRK
YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
249
YATAS
YATAS
250
YYLGD
YAYLA GIDA
251
YEOTK
YEO TEKNOLOJI ENERJI
252
YUNSA
YUNSA
253
ZEDUR
ZEDUR ENERJI