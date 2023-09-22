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Mega Metal katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var?

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Halka arz takip eden vatandaşlar Mega metal halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Mega metal halka arz başvurusunun onaylanması bekleniyor. Arama motorlarında ise Mega Metal katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var? soruları aratıldı.

Mega metal halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Mega metal kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Mega Metal katılım endeksine uygun mu? Hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Mega metal alabileceğiniz bankalar!

Mega metal, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

Mega metal, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

Mega metal halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor.

Mega metal halka arz fiyatı henüz açıklanmadı.

Mega metal hisse kodu #MEGMT olacak.

Mega metal şirketi pay olarak 53,000,000, ek pay olarak ise 7,000,000 lot veriyor.

Mega metal oransal dağıtım yapacak.

Mega metal halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmadı.

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Sıra No

Pay Kodu

Bülten Adı

1

AVOD

A.V.O.D GIDA VE TARIM

2

ACSEL

ACIPAYAM SELULOZ

3

ADESE

ADESE GAYRIMENKUL

4

AFYON

AFYON CIMENTO

5

AHGAZ

AHLATCI DOGALGAZ

6

AKCNS

AKCANSA

7

ATEKS

AKIN TEKSTIL

8

AKSGY

AKIS GMYO

9

AKMGY

AKMERKEZ GMYO

10

AKSA

AKSA

11

AKSEN

AKSA ENERJI

12

ALBRK

ALBARAKA TURK

13

ALCTL

ALCATEL LUCENT TELETAS

14

ALFAS

ALFA SOLAR ENERJI

15

ALKA

ALKIM KAGIT

16

ALKIM

ALKIM KIMYA

17

ANELE

ANEL ELEKTRIK

18

ARDYZ

ARD BILISIM TEKNOLOJILERI

19

ARENA

ARENA BILGISAYAR

20

ASELS

ASELSAN

21

ASGYO

ASCE GMYO

22

ASTOR

ASTOR ENERJI

23

ATAGY

ATA GMYO

24

ATAKP

ATAKEY PATATES

25

ATATP

ATP YAZILIM

26

BAKAB

BAK AMBALAJ

27

BNTAS

BANTAS AMBALAJ

28

BANVT

BANVIT

29

BARMA

BAREM AMBALAJ

30

BASGZ

BASKENT DOGALGAZ GMYO

31

BAYRK

BAYRAK TABAN SANAYI

32

BERA

BERA HOLDING

33

BRKSN

BERKOSAN YALITIM

34

BEYAZ

BEYAZ FILO

35

BIENY

BIEN YAPI URUNLERI

36

BLCYT

BILICI YATIRIM

37

BIMAS

BIM MAGAZALAR

38

BIOEN

BIOTREND CEVRE VE ENERJI

39

BRLSM

BIRLESIM MUHENDISLIK

40

BOBET

BOGAZICI BETON SANAYI

41

BOSSA

BOSSA

42

BURCE

BURCELIK

43

BURVA

BURCELIK VANA

44

BUCIM

BURSA CIMENTO

45

CANTE

CAN2 TERMIK

46

CLEBI

CELEBI

47

CELHA

CELIK HALAT

48

CEMAS

CEMAS DOKUM

49

CEMTS

CEMTAS

50

CMBTN

CIMBETON

51

CIMSA

CIMSA

52

CONSE

CONSUS ENERJI

53

COSMO

COSMOS YAT. HOLDING

54

CVKMD

CVK MADEN

55

CWENE

CW ENERJI

56

DAPGM

DAP GAYRIMENKUL

57

DARDL

DARDANEL

58

DGATE

DATAGATE BILGISAYAR

59

DESA

DESA DERI

60

DESPC

DESPEC BILGISAYAR

61

DNISI

DINAMIK ISI MAKINA YALITIM

62

DITAS

DITAS DOGAN

63

DGNMO

DOGANLAR MOBILYA

64

ARASE

DOGU ARAS ENERJI

65

DGGYO

DOGUS GMYO

66

DOAS

DOGUS OTOMOTIV

67

DOGUB

DOGUSAN

68

DYOBY

DYO BOYA

69

EDATA

E-DATA TEKNOLOJI

70

EGEEN

EGE ENDUSTRI

71

EGGUB

EGE GUBRE

72

EGPRO

EGE PROFIL

73

EKSUN

EKSUN GIDA

74

ELITE

ELITE NATUREL ORGANIK GIDA

75

ENJSA

ENERJISA ENERJI

76

ERCB

ERCIYAS CELIK BORU

77

EREGL

EREGLI DEMIR CELIK

78

ERSU

ERSU GIDA

79

ESCOM

ESCORT TEKNOLOJI

80

TEZOL

EUROPAP TEZOL KAGIT

81

EUPWR

EUROPOWER ENERJI

82

EYGYO

EYG GMYO

83

FMIZP

F-M IZMIT PISTON

84

FONET

FONET BILGI TEKNOLOJILERI

85

FORMT

FORMET METAL VE CAM

86

FORTE

FORTE BILGI ILETISIM

87

FZLGY

FUZUL GMYO

88

GWIND

GALATA WIND ENERJI

89

GEDZA

GEDIZ AMBALAJ

90

GENIL

GEN ILAC

91

GENTS

GENTAS

92

GEREL

GERSAN ELEKTRIK

93

GMTAS

GIMAT MAGAZACILIK

94

GESAN

GIRISIM ELEKTRIK SANAYI

95

GOODY

GOOD-YEAR

96

GRTRK

GRAINTURK TARIM

97

GUBRF

GUBRE FABRIK.

98

HLGYO

HALK GMYO

99

HKTM

HIDROPAR HAREKET KONTROL

100

HUBVC

HUB GIRISIM

101

HUNER

HUN YENILENEBILIR ENERJI

102

ICUGS

ICU GIRISIM

103

IDGYO

IDEALIST GMYO

104

IHEVA

IHLAS EV ALETLERI

105

IHLGM

IHLAS GAYRIMENKUL

106

IHGZT

IHLAS GAZETECILIK

107

IHYAY

IHLAS YAYIN HOLDING

108

IMASM

IMAS MAKINA

109

INGRM

INGRAM BILISIM

110

INTEM

INTEMA

111

INVES

INVESTCO HOLDING

112

ISSEN

ISBIR SENTETIK DOKUMA

113

ISKPL

ISIK PLASTIK

114

IEYHO

ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.

115

ISDMR

ISKENDERUN DEMIR CELIK

116

IZINV

IZ YATIRIM HOLDING

117

IZFAS

IZMIR FIRCA

118

JANTS

JANTSA JANT SANAYI

119

KLKIM

KALEKIM KIMYEVI MADDELER

120

KLSER

KALESERAMİK

121

KRDMA

KARDEMIR (A)

122

KRDMB

KARDEMIR (B)

123

KRDMD

KARDEMIR (D)

124

KARSN

KARSAN OTOMOTIV

125

KRTEK

KARSU TEKSTIL

126

KARYE

KARTAL YEN. ENERJI

127

KTLEV

KATILIMEVIM TAS. FIN.

128

KATMR

KATMERCILER EKIPMAN

129

KAYSE

KAYSERI SEKER FABRIKASI

130

KERVT

KEREVITAS GIDA

131

KRVGD

KERVAN GIDA

132

KMPUR

KIMTEKS POLIURETAN

133

KZBGY

KIZILBUK GYO

134

KCAER

KOCAER CELIK

135

KNFRT

KONFRUT GIDA

136

KONTR

KONTROLMATIK TEKNOLOJI

137

KONYA

KONYA CIMENTO

138

KONKA

KONYA KAGIT

139

KGYO

KORAY GMYO

140

KORDS

KORDSA TEKNIK TEKSTIL

141

KRGYO

KORFEZ GMYO

142

KRPLS

KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ

143

KOPOL

KOZA POLYESTER

144

KRSTL

KRISTAL KOLA

145

KRONT

KRON TEKNOLOJI

146

KUTPO

KUTAHYA PORSELEN

147

KUYAS

KUYAS YATIRIM

148

LINK

LINK BILGISAYAR

149

LKMNH

LOKMAN HEKIM SAGLIK

150

LUKSK

LUKS KADIFE

151

MAKIM

MAKIM MAKINE

152

MAKTK

MAKINA TAKIM

153

MANAS

MANAS ENERJI YONETIMI

154

MTRKS

MATRIKS BILGI DAGITIM

155

MAVI

MAVI GIYIM

156

MEDTR

MEDITERA TIBBI MALZEME

157

MEGAP

MEGA POLIETILEN

158

MNDRS

MENDERES TEKSTIL

159

MERCN

MERCAN KIMYA

160

MERKO

MERKO GIDA

161

MIATK

MIA TEKNOLOJI

162

MIPAZ

MILPA

163

MSGYO

MISTRAL GMYO

164

MPARK

MLP SAGLIK

165

MOBTL

MOBILTEL ILETISIM

166

MNDTR

MONDI TURKEY

167

EGEPO

NASMED EGEPOL

168

NTGAZ

NATURELGAZ

169

NETAS

NETAS TELEKOM.

170

NIBAS

NIGBAS NIGDE BETON

171

NUHCM

NUH CIMENTO

172

NUGYO

NUROL GMYO

173

ODAS

ODAS ELEKTRIK

174

ONCSM

ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER

175

ORGE

ORGE ENERJI ELEKTRIK

176

OSTIM

OSTIM ENDUSTRIYEL YAT

177

OTKAR

OTOKAR

178

OYAKC

OYAK CIMENTO

179

OYLUM

OYLUM SINAI YATIRIMLAR

180

OZGYO

OZDERICI GMYO

181

OZRDN

OZERDEN PLASTIK

182

OZSUB

OZSU BALIK

183

PNLSN

PANELSAN CATI CEPHE

184

PAGYO

PANORA GMYO

185

PRDGS

PARDUS GIRISIM

186

PASEU

PASIFIK EURASIA LOJISTIK

187

PSGYO

PASIFIK GMYO

188

PCILT

PC ILETISIM MEDYA

189

PGSUS

PEGASUS

190

PEKGY

PEKER GMYO

191

PENGD

PENGUEN GIDA

192

PENTA

PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM

193

PETUN

PINAR ET VE UN

194

PNSUT

PINAR SUT

195

PKART

PLASTIKKART

196

PLTUR

PLATFORM TURIZM

197

POLHO

POLISAN HOLDING

198

POLTK

POLITEKNIK METAL

199

RNPOL

RAINBOW POLIKARBONAT

200

RALYH

RAL YATIRIM HOLDING

201

RODRG

RODRIGO TEKSTIL

202

RUBNS

RUBENIS TEKSTIL

203

SAFKR

SAFKAR EGE SOGUTMACILIK

204

SNICA

SANICA ISI SANAYI

205

SANFM

SANIFOAM ENDUSTRI

206

SANKO

SANKO PAZARLAMA

207

SAMAT

SARAY MATBAACILIK

208

SASA

SASA POLYESTER

209

SAYAS

SAY YENILENEBILIR ENERJI

210

SEKUR

SEKURO PLASTIK

211

SELEC

SELCUK ECZA DEPOSU

212

SELGD

SELCUK GIDA

213

SELVA

SELVA GIDA

214

SRVGY

SERVET GMYO

215

SILVR

SILVERLINE ENDUSTRI

216

SNGYO

SINPAS GMYO

217

SMRTG

SMART GUNES ENERJISI TEK.

218

SMART

SMARTIKS YAZILIM

219

SOKE

SOKE DEGIRMENCILIK

220

SONME

SONMEZ FILAMENT

221

SUNTK

SUN TEKSTIL

222

SUWEN

SUWEN TEKSTIL

223

TKFEN

TEKFEN HOLDING

224

TKNSA

TEKNOSA IC VE DIS TICARET

225

TMPOL

TEMAPOL POLIMER PLASTIK

226

TGSAS

TGS DIS TICARET

227

TDGYO

TREND GMYO

228

TSGYO

TSKB GMYO

229

TUCLK

TUGCELIK

230

TUKAS

TUKAS

231

TMSN

TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR

232

TUPRS

TUPRAS

233

TRCAS

TURCAS PETROL

234

TUREX

TUREKS TURIZM TASIMACILIK

235

THYAO

TURK HAVA YOLLARI

236

TRILC

TURK ILAC SERUM

237

PRKAB

TURK PRYSMIAN KABLO

238

TTRAK

TURK TRAKTOR

239

TURGG

TURKER PROJE GAYRIMENKUL

240

ULUSE

ULUSOY ELEKTRIK

241

ULUUN

ULUSOY UN SANAYI

242

USAK

USAK SERAMIK

243

VAKKO

VAKKO TEKSTIL

244

VBTYZ

VBT YAZILIM

245

VERUS

VERUSA HOLDING

246

VERTU

VERUSATURK GIRISIM

247

VESBE

VESTEL BEYAZ ESYA

248

YAPRK

YAPRAK SUT VE BESI CIFT.

249

YATAS

YATAS

250

YYLGD

YAYLA GIDA

251

YEOTK

YEO TEKNOLOJI ENERJI

252

YUNSA

YUNSA

253

ZEDUR

ZEDUR ENERJI

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