Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz oransal mı, eşit mi? Mega Metal halka arz kaç lot verir? MEGMT halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Mega Metal halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Henüz taslakta olan Mega Metal halka arz merak ediliyor. Vatandaşlar ise Mega Metal halka arz hangi bankalarda? Mega Metal halka arz oransal mı, eşit mi? Mega Metal halka arz kaç lot verir? MEGMT halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...