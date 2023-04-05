Mega Metal halka arz ne zaman? Mega Metal halka arz oransal mı, eşit mi? Mega Metal halka arz kaç lot verir? MEGMT halka arz ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Mega Metal halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Henüz taslakta olan Mega Metal halka arz merak ediliyor. Vatandaşlar ise Mega Metal halka arz hangi bankalarda? Mega Metal halka arz oransal mı, eşit mi? Mega Metal halka arz kaç lot verir? MEGMT halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Mega Metal halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Mega Metal halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Mega Metal halka arz hangi bankalarda? Mega Metal halka arz oransal mı, eşit mi? Mega Metal halka arz kaç lot verir? MEGMT halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Mega Metal enerji alabileceğiniz bankalar!
Mega Metal halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Mega Metal, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Mega Metal, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Mega Metal fiyatı henüz açıklanmadı.
Mega Metal hisse kodu #MEGMT olarak açıklandı.
Mega Metal şirketi pay olarak 53,000,000 lot, ek pay olarak ise 7,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal Dağıtım dağıtım yapacak.