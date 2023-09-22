Mega metal halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Mega metal kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Mega metal halka arz ne zaman, kaç lot verir? Mega metal hisse hangi bankalarda var, ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Mega metal alabileceğiniz bankalar!
MEGA METAL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Mega metal, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
MEGA METAL HANGİ BANKALARDA VAR?
Mega metal, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
MEGA METAL NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Mega metal halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor.
MEGA METAL HİSSE FİYATI NE?
Mega metal halka arz fiyatı henüz açıklanmadı.
MEGA METAL HALKA HİSSE KODU NE?
Mega metal hisse kodu #MEGMT olacak.
MEGA METAL KAÇ LOT VERİYOR?
Mega metal şirketi pay olarak 53,000,000, ek pay olarak ise 7,000,000 lot veriyor.
MEGA METAL ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?
Mega metal oransal dağıtım yapacak.
MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mega metal halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmadı.
HALKA ARZ NEDİR?
Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.
İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER NEDİR 2023?
Sıra No Pay Kodu Bülten Adı 1 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 3 ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4 AFYON AFYON CIMENTO 5 AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 6 AKCNS AKCANSA 7 ATEKS AKIN TEKSTIL 8 AKSGY AKIS GMYO 9 AKMGY AKMERKEZ GMYO 10 AKSA AKSA 11 AKSEN AKSA ENERJI 12 ALBRK ALBARAKA TURK 13 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 14 ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 15 ALKA ALKIM KAGIT 16 ALKIM ALKIM KIMYA 17 ANELE ANEL ELEKTRIK 18 ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 19 ARENA ARENA BILGISAYAR 20 ASELS ASELSAN 21 ASGYO ASCE GMYO 22 ASTOR ASTOR ENERJI 23 ATAGY ATA GMYO 24 ATAKP ATAKEY PATATES 25 ATATP ATP YAZILIM 26 BAKAB BAK AMBALAJ 27 BNTAS BANTAS AMBALAJ 28 BANVT BANVIT 29 BARMA BAREM AMBALAJ 30 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32 BERA BERA HOLDING 33 BRKSN BERKOSAN YALITIM 34 BEYAZ BEYAZ FILO 35 BIENY BIEN YAPI URUNLERI 36 BLCYT BILICI YATIRIM 37 BIMAS BIM MAGAZALAR 38 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 39 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 40 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 41 BOSSA BOSSA 42 BURCE BURCELIK 43 BURVA BURCELIK VANA 44 BUCIM BURSA CIMENTO 45 CANTE CAN2 TERMIK 46 CLEBI CELEBI 47 CELHA CELIK HALAT 48 CEMAS CEMAS DOKUM 49 CEMTS CEMTAS 50 CMBTN CIMBETON 51 CIMSA CIMSA 52 CONSE CONSUS ENERJI 53 COSMO COSMOS YAT. HOLDING 54 CVKMD CVK MADEN 55 CWENE CW ENERJI 56 DAPGM DAP GAYRIMENKUL 57 DARDL DARDANEL 58 DGATE DATAGATE BILGISAYAR 59 DESA DESA DERI 60 DESPC DESPEC BILGISAYAR 61 DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 62 DITAS DITAS DOGAN 63 DGNMO DOGANLAR MOBILYA 64 ARASE DOGU ARAS ENERJI 65 DGGYO DOGUS GMYO 66 DOAS DOGUS OTOMOTIV 67 DOGUB DOGUSAN 68 DYOBY DYO BOYA 69 EDATA E-DATA TEKNOLOJI 70 EGEEN EGE ENDUSTRI 71 EGGUB EGE GUBRE 72 EGPRO EGE PROFIL 73 EKSUN EKSUN GIDA 74 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 75 ENJSA ENERJISA ENERJI 76 ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77 EREGL EREGLI DEMIR CELIK 78 ERSU ERSU GIDA 79 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 80 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 81 EUPWR EUROPOWER ENERJI 82 EYGYO EYG GMYO 83 FMIZP F-M IZMIT PISTON 84 FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 85 FORMT FORMET METAL VE CAM 86 FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87 FZLGY FUZUL GMYO 88 GWIND GALATA WIND ENERJI 89 GEDZA GEDIZ AMBALAJ 90 GENIL GEN ILAC 91 GENTS GENTAS 92 GEREL GERSAN ELEKTRIK 93 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 94 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 95 GOODY GOOD-YEAR 96 GRTRK GRAINTURK TARIM 97 GUBRF GUBRE FABRIK. 98 HLGYO HALK GMYO 99 HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 100 HUBVC HUB GIRISIM 101 HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 102 ICUGS ICU GIRISIM 103 IDGYO IDEALIST GMYO 104 IHEVA IHLAS EV ALETLERI 105 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 106 IHGZT IHLAS GAZETECILIK 107 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 108 IMASM IMAS MAKINA 109 INGRM INGRAM BILISIM 110 INTEM INTEMA 111 INVES INVESTCO HOLDING 112 ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 113 ISKPL ISIK PLASTIK 114 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 115 ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 116 IZINV IZ YATIRIM HOLDING 117 IZFAS IZMIR FIRCA 118 JANTS JANTSA JANT SANAYI 119 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 120 KLSER KALESERAMİK 121 KRDMA KARDEMIR (A) 122 KRDMB KARDEMIR (B) 123 KRDMD KARDEMIR (D) 124 KARSN KARSAN OTOMOTIV 125 KRTEK KARSU TEKSTIL 126 KARYE KARTAL YEN. ENERJI 127 KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 128 KATMR KATMERCILER EKIPMAN 129 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 130 KERVT KEREVITAS GIDA 131 KRVGD KERVAN GIDA 132 KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 133 KZBGY KIZILBUK GYO 134 KCAER KOCAER CELIK 135 KNFRT KONFRUT GIDA 136 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 137 KONYA KONYA CIMENTO 138 KONKA KONYA KAGIT 139 KGYO KORAY GMYO 140 KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 141 KRGYO KORFEZ GMYO 142 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 143 KOPOL KOZA POLYESTER 144 KRSTL KRISTAL KOLA 145 KRONT KRON TEKNOLOJI 146 KUTPO KUTAHYA PORSELEN 147 KUYAS KUYAS YATIRIM 148 LINK LINK BILGISAYAR 149 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 150 LUKSK LUKS KADIFE 151 MAKIM MAKIM MAKINE 152 MAKTK MAKINA TAKIM 153 MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 154 MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 155 MAVI MAVI GIYIM 156 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 157 MEGAP MEGA POLIETILEN 158 MNDRS MENDERES TEKSTIL 159 MERCN MERCAN KIMYA 160 MERKO MERKO GIDA 161 MIATK MIA TEKNOLOJI 162 MIPAZ MILPA 163 MSGYO MISTRAL GMYO 164 MPARK MLP SAGLIK 165 MOBTL MOBILTEL ILETISIM 166 MNDTR MONDI TURKEY 167 EGEPO NASMED EGEPOL 168 NTGAZ NATURELGAZ 169 NETAS NETAS TELEKOM. 170 NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 171 NUHCM NUH CIMENTO 172 NUGYO NUROL GMYO 173 ODAS ODAS ELEKTRIK 174 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 175 ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 176 OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 177 OTKAR OTOKAR 178 OYAKC OYAK CIMENTO 179 OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 180 OZGYO OZDERICI GMYO 181 OZRDN OZERDEN PLASTIK 182 OZSUB OZSU BALIK 183 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 184 PAGYO PANORA GMYO 185 PRDGS PARDUS GIRISIM 186 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 187 PSGYO PASIFIK GMYO 188 PCILT PC ILETISIM MEDYA 189 PGSUS PEGASUS 190 PEKGY PEKER GMYO 191 PENGD PENGUEN GIDA 192 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 193 PETUN PINAR ET VE UN 194 PNSUT PINAR SUT 195 PKART PLASTIKKART 196 PLTUR PLATFORM TURIZM 197 POLHO POLISAN HOLDING 198 POLTK POLITEKNIK METAL 199 RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 200 RALYH RAL YATIRIM HOLDING 201 RODRG RODRIGO TEKSTIL 202 RUBNS RUBENIS TEKSTIL 203 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 204 SNICA SANICA ISI SANAYI 205 SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 206 SANKO SANKO PAZARLAMA 207 SAMAT SARAY MATBAACILIK 208 SASA SASA POLYESTER 209 SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 210 SEKUR SEKURO PLASTIK 211 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 212 SELGD SELCUK GIDA 213 SELVA SELVA GIDA 214 SRVGY SERVET GMYO 215 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 216 SNGYO SINPAS GMYO 217 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 218 SMART SMARTIKS YAZILIM 219 SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 220 SONME SONMEZ FILAMENT 221 SUNTK SUN TEKSTIL 222 SUWEN SUWEN TEKSTIL 223 TKFEN TEKFEN HOLDING 224 TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 225 TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 226 TGSAS TGS DIS TICARET 227 TDGYO TREND GMYO 228 TSGYO TSKB GMYO 229 TUCLK TUGCELIK 230 TUKAS TUKAS 231 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 232 TUPRS TUPRAS 233 TRCAS TURCAS PETROL 234 TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 235 THYAO TURK HAVA YOLLARI 236 TRILC TURK ILAC SERUM 237 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 238 TTRAK TURK TRAKTOR 239 TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 240 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 241 ULUUN ULUSOY UN SANAYI 242 USAK USAK SERAMIK 243 VAKKO VAKKO TEKSTIL 244 VBTYZ VBT YAZILIM 245 VERUS VERUSA HOLDING 246 VERTU VERUSATURK GIRISIM 247 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 248 YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 249 YATAS YATAS 250 YYLGD YAYLA GIDA 251 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 252 YUNSA YUNSA 253 ZEDUR ZEDUR ENERJI