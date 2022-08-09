Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan MEF Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

MEF Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan MEF Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, MEF Üniversitesi ücretleri...

MEF ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ



MEF Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

MEF ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

MEF Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyon

Geleceği şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmektir.

Misyon

İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendini sürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak mezunlar yetiştirmek,

Eğitime gönül vermiş, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı veren, araştırmacı ve lider akademisyenleri bir araya getirmek ve desteklemek,

Hedeflerini ulaşılabilir kılmak için akademisyen, öğrenci ve idari personeline gerekli altyapıyı ve motive edici ortamı kurmak ve sürekliliğini sağlamaktır.