MEF Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
MEF Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında MEF Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. MEF Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında MEF Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
MEF ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
MEF Üniversitesi, 2012 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Yüzde 30 oranında İngilizce eğitim veren Hukuk Fakültesi dışında tüm bölümlerinde İngilizce eğitim vermektedir. Dünya çapında "Ters-yüz Sınıf" eğitim modelini benimseyen ilk üniversitedir.
MEF ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)