MEF Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. MEF Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. MEF Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, MEF Üniversitesi öğrenci toplulukları...
MEF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
MEF Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Bir Dolu Umut
- Google Developer Student Club MEF
- Huawei Student Developers Club MEF
- IAESTE MEF
- IEEE MEF
- IVY IN MEF
- MEF Ahbap Platformu
- MEF ASCE
- MEF Atatürkçü Düşünce Kulübü
- MEF Bostan
- MEF Çevrecilik
- MEF Çocuk Hakları
- MEF Dağcılık ve Doğa Sporları
- MEF Dans
- MEF Dynamics Kulübü
- MEF Edebiyat Kültür ve Sanat
- MEF ELT
- MEF Endüstri Mühendisliği
- MEF Farkındalık
- MEF Fenerbahçe
- MEF Film Atölyesi
- MEF Fotoğrafçılık Kulübü
- MEF Gaming
- MEF Genç Liderler
- MEF Hukuk
- MEF IDP
- MEF ILSA
- MEF İç Mimarlar
- MEF İşletme ve Yönetim
- MEF Kadının İnsan Hakları
- MEF Kızılay
- MEF LGBTI
- MEF Lig Kulübü
- MEF Moot Court
- MEF MUN
- MEF Münazara
- MEF Müzik
- MEF Okulda Üniversite
- MEF Oyun Geliştirme Kulübü
- MEF PDR
- MEF Perspective
- MEF Politika
- MEF Psikoloji
- MEF Runners Club
- MEF Sanat ve Tasarım
- MEF Sinema
- MEF Sosyal Girişim Kulübü
- MEF Tiyatro
- MEF Toplum Gönüllüleri Kulübü
- MEF Üniversiteli Beşiktaşlılar
- MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kulübü
- MEF Vegan Kulübü
- MEF Yeşilay Kulübü
- MEFli Bisikletliler Kulübü
- MEFli Patiler
- MEFIANS
- Radyo MEF
- Startup MEF
- Ultraslan MEF
- United Idea Club - Birleşmiş Fikirler Kulübü
MEF ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER
MEF Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:
Vizyon
Geleceği şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmektir.
Misyon
İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendinisürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak mezunlar yetiştirmek,
Eğitime gönül vermiş, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı veren, araştırmacı ve lider akademisyenleri bir araya getirmek ve desteklemek,
Hedeflerini ulaşılabilir kılmak için akademisyen, öğrenci ve idari personeline gerekli altyapıyı ve motive edici ortamı kurmak ve sürekliliğini sağlamaktır.