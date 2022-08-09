Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. MEF Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.

Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. MEF Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, MEF Üniversitesi öğrenci toplulukları...

MEF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

MEF Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Bir Dolu Umut

Google Developer Student Club MEF

Huawei Student Developers Club MEF

IAESTE MEF

IEEE MEF

IVY IN MEF

MEF Ahbap Platformu

MEF ASCE

MEF Atatürkçü Düşünce Kulübü

MEF Bostan

MEF Çevrecilik

MEF Çocuk Hakları

MEF Dağcılık ve Doğa Sporları

MEF Dans

MEF Dynamics Kulübü

MEF Edebiyat Kültür ve Sanat

MEF ELT

MEF Endüstri Mühendisliği

MEF Farkındalık

MEF Fenerbahçe

MEF Film Atölyesi

MEF Fotoğrafçılık Kulübü

MEF Gaming

MEF Genç Liderler

MEF Hukuk

MEF IDP

MEF ILSA

MEF İç Mimarlar

MEF İşletme ve Yönetim

MEF Kadının İnsan Hakları

MEF Kızılay

MEF LGBTI

MEF Lig Kulübü

MEF Moot Court

MEF MUN

MEF Münazara

MEF Müzik

MEF Okulda Üniversite

MEF Oyun Geliştirme Kulübü

MEF PDR

MEF Perspective

MEF Politika

MEF Psikoloji

MEF Runners Club

MEF Sanat ve Tasarım

MEF Sinema

MEF Sosyal Girişim Kulübü

MEF Tiyatro

MEF Toplum Gönüllüleri Kulübü

MEF Üniversiteli Beşiktaşlılar

MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kulübü

MEF Vegan Kulübü

MEF Yeşilay Kulübü

MEFli Bisikletliler Kulübü

MEFli Patiler

MEFIANS

Radyo MEF

Startup MEF

Ultraslan MEF

United Idea Club - Birleşmiş Fikirler Kulübü

MEF ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

MEF Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyon

Geleceği şekillendirecek, yenilikçi ve girişimci global liderler yetiştirmektir.

Misyon

İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendinisürekli geliştiren, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak mezunlar yetiştirmek,

Eğitime gönül vermiş, uluslararası bilime ve teknolojiye katkı veren, araştırmacı ve lider akademisyenleri bir araya getirmek ve desteklemek,

Hedeflerini ulaşılabilir kılmak için akademisyen, öğrenci ve idari personeline gerekli altyapıyı ve motive edici ortamı kurmak ve sürekliliğini sağlamaktır.