Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programı Ayşenur Arslan'ın sunumu ile gerçekleşiyordu. Medya Mahallesi programı kaldırıldı mı, bitti mi ve Ayşenur Arslan Medya Mahallesi neden sonlandırıldı soruları gündeme geliyor. Ayşenur Arslan'ın programda söylediği sözler gündemden düşmüyor. Peki, Medya Mahallesi programı kaldırıldı mı, bitti mi? Ayşenur Arslan Medya Mahallesi neden sonlandırıldı?

Medya Mahallesi programı hakkında açıklama yapan Halk TV, Ayşenur Arslan Medya Mahallesi programı neden sonlandırıldığı hakkında kamu duyurusunda bulundu. Medya Mahallesi programı kaldırıldı mı, bitti mi ve Ayşenur Arslan Medya Mahallesi neden sonlandırıldığı gündeme geliyor. Medya Mahallesi neden bitti? Medya Mahallesi neden sonlandırıldı? Medya Mahallesi programı kaldırıldı mı?

MEDYA MAHALLESİ PROGRAMI KALDIRILDI MI?

Halk TV'den yapılan açıklamada ise programın yayından kaldırıldığı belirtilerdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV'nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

MAHALLESİ NEDEN SONLANDIRILDI?

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, "Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV'nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

AYŞENUR ARSLAN NE DEDİ?

Ayşenur Arslan'ın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış. Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi? Nedir yani..."

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