Halk Tv ekranlarında yayınlanan Medya Mahallesi programının büyük bir izleyici kitlesi var. Programın sunuculuğunu yapan Ayşenur Arslan'ı ekranlara göremeyenler ise Medya Mahallesi neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Ayşenur Arslan bugün yok mu? araması yaptı.

Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi bugün yayın akışında olmasına rağmen yayınlanmaması üzerine seyirciler Medya Mahallesi neden yok? sorusunu merak etti. Arama motorlarında Medya Mahallesi neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Ayşenur Arslan bugün yok mu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AYŞENUR ARSLAN BUGÜN NEDEN YOK?

Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programı bugün ekranlara gelmedi. Programın neden ekranlara gelmediği hakkında henüz bir açıklama gelmedi fakat programın yaz ayı boyunca Perşembe ve Cuma günleri ekranlara gelmeyeceği hakkında söylentiler mevcut. Açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

AYŞENUR ASLAN KİMDİR?

16 Eylül 1950 tarihinde doğan Ayşenur Arslan aslen Aydınlıdır. İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur. Gazeteciliği 1974 yılında TRT'de muhabir olarak başlamıştır. 1982 yılında Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir ve Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır.

Ayşenur Arslan 16 Eylül 1950 tarihinde doğmuştur. Aydınlı olan Aslan, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur.

Ayşenur Arslan TRT'de 1974 yılında gazeteciliğe muhabir olarak başlamıştır.

1982'de Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir. Ardından Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır. Söz Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.

1 sene Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Aslan, Star TV'de ve Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV'de çalışmaya başlamıştır.

Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Turk'te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV'de çalışmıştır.

Ayşenur Aslan son olarak Halk TV'de "Medya Mahallesi" programını yapmaktaydı.