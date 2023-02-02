Medya Mahallesi neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Ayşenur Arslan bugün yok mu?
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Halk Tv ekranlarında yayınlanan Medya Mahallesi programının büyük bir izleyici kitlesi var. Programın sunuculuğunu yapan Ayşenur Arslan'ı ekranlara göremeyenler ise Medya Mahallesi neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Ayşenur Arslan bugün yok mu? araması yaptı.
Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi bugün yayın akışında olmasına rağmen yayınlanmaması üzerine seyirciler Medya Mahallesi neden yok? sorusunu merak etti. Arama motorlarında Medya Mahallesi neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Ayşenur Arslan bugün yok mu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
AYŞENUR ARSLAN BUGÜN NEDEN YOK?
Ayşenur Arslan, Twitter hesabında bugün programın neden olmadığını şöyle duyurdu;