Medya Mahallesi neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Ayşenur Arslan bugün yok mu?

Halk Tv ekranlarında yayınlanan Medya Mahallesi programının büyük bir izleyici kitlesi var. Programın sunuculuğunu yapan Ayşenur Arslan'ı ekranlara göremeyenler ise Medya Mahallesi neden yok? Ayşenur Arslan bugün neden yok? Ayşenur Arslan bugün yok mu? araması yaptı.