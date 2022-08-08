Medipol Üniversitesi Kampüs Hayatı

Medipol Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Medipol Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Medipol Üniversitesi kampüs kampüs hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. MedipolÜniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, MedipolÜniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için MedipolÜniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

MEDİPOL ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI



Medipol Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey, Kavacık Güney ve Haliç Yerleşkelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca öğrencilerin uygulama dersleri ve staj eğitimleri, Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesinde devam etmektedir.

Kavacık Kuzey-Güney Kampüsleri

Kavacık Kuzey ve Güney Kampüsleri; eğitim, laboratuvar, kız ve erkek yurdu binalarına ev sahipliği yapmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında, köprünün hemen çıkışında yer alan Kavacık Kuzey ve Güney Kampüsleri, merkezi konumu ve geniş kurulum alanı ile dikkat çekmektedir. Futbol, tenis ve basketbol sahaları, dinlenme ve sohbet alanları, geniş salonları, derslikleri ve otopark alanları ile öne çıkan Yerleşke, hızla devam eden çevre düzenlemeleri ile her geçen gün daha da öğrenci odaklı ferah bir kampüs halini almaktadır.

Haliç Kampüsü

Haliç Kampüsü; göz kamaştıran bir alanda, Suriçi'nde, Haliç'in kenarında yer almaktadır. Kentin en merkezi konumuna sahip olan Kampüs, çevresindeki tarihi ve kültürel zenginlik ile öne çıkmaktadır. Haliç Kampüsü; modern binası, canlı lobisi, bahçeleri ve restoranı ile canlı bir üniversite yaşamına ev sahipliği yapmaktadır. Sinema, tiyatro, müzik, gezi ve fotoğrafın da aralarında olduğu 20'ye yakın öğrenci kulübü de bu canlılığa renk katmaktadır.

Bağcılar Kampüsü

Öğrencilerin uygulama dersleri ve staj eğitimlerinin yapıldığı Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi ise TEM Otoyolu kenarında olmasının getirdiği merkezi konumu ve dev bir eğitim kompleksi olması ile öne çıkmaktadır. Bünyesinde Genel, Onkoloji, Kalp-Damar Cerrahisi ve Diş Hastanesi olarak 4 hastaneyi barındıran Medipol Mega Üniversite Hastanesi, 470 yatak kapasitesi, 133 yoğun bakım ünitesi, 246 poliklinik odası ve 25 ameliyathanesi ile Medipol öğrencilerine pratik eğitim imkânı sunmaktadır.