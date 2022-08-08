Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Medipol Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Medipol Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!

Medipol Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Medipol Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, MedipolÜniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Çocuk Gelişimi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) )

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) )

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Eczacılık (%50 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli))

Eczacılık (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Eczacılık (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (Ücretli))

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gazetecilik (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu)(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Odyoloji (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Ortez ve Protez (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ortez ve Protez (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Uluslararası Tıp Fakültesi)

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyonumuz

İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinmekte, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmayı görev kabul etmektedir.

Vizyonumuz

Güçlü kurumsal kültürü, girişimcilik ruhu ve sürekli gelişime açık dinamizmi ile bilime ve topluma yön veren öncü bir üniversite olmak.

Değerlerimiz