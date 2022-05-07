Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı canlı izle! 7 Mayıs Süper Lig Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı canlı izle! Beinsports HD izle!

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi bugün saat 19:00 'da başladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 19:00 'da başladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY CANLI İZLE!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)

ÖZGÜR ERTEM(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(VAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

YİĞİT ARSLAN(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları sonrası saha çalışmalarına başlayan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem, Mustafa Muhammed.

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