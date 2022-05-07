Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 7 Mayıs Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının özetini HD izle! Maç bitti mi

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi bugün saat 19:00 'da başladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 19:00 'da başladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇ SONUCU : BAŞAKŞEHİR 0 - 0 GALATASARAY

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)

ÖZGÜR ERTEM(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(VAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

YİĞİT ARSLAN(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

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