Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 7 Mayıs Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının özetini HD izle! Maç bitti mi - Haberler

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Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 7 Mayıs Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının özetini HD izle! Maç bitti mi

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Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 7 Mayıs Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının özetini HD izle! Maç bitti mi

Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti izle! Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta heyecanlı dakikalar oynanırken izleyiciler, Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 7 Mayıs Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 7 Mayıs Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı?

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Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi bugün saat 19:00 'da başladı.

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç bugün saat 19:00 'da başladı.

Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇ SONUCU : BAŞAKŞEHİR 0 - 0 GALATASARAY

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Medipol Başakşehir - Galatasaray maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 7 Mayıs Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının özetini HD izle! Maç bitti mi

Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ERDEM BAYIK(1. Yardımcı Hakem)

ÖZGÜR ERTEM(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(VAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

YİĞİT ARSLAN(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

CEM ARİF ÇETİN(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

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