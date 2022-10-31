Medipol Başakşehir FK - Giresunspor maçı kaç kaç bitti, maç özeti izle! Medipol Başakşehir FK - Bitexen Giresunspor maçının gollerini kim attı?
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Medipol Başakşehir FK - Giresunspor maçı 31 Ekim Pazartesi saat 20:00 'da başlayacak.
Medipol Başakşehir FK - Giresunspor maçını Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç Başakşehir'in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçı Başakşehir 3-1 önde kapattı. Maçta atılan goller şu şekilde:
Başakşehir'in golleri:
- 38. dakika : Youssouf Ndayishimiye
- 65. dakika : Philippe Keny
- 76. dakika : Ömer Sahiner
Giresunspor'un golleri:
- 80. dakika : Serginho
MAÇ SONUCU : BAŞAKŞEHİR 3 - 1 GİRESUNSPOR
Maçın özeti maçın bitiminin ardından Bein Sports'ta yayınlanacak.
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Medipol Başakşehir FK - Giresunspor maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
MERT GÜZENGE(Hakem)
CANDAŞ ELBİL(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)
ÜMİT ÖZTÜRK(Dördüncü Hakem)
HAKAN CEYLAN(VAR)
ÖZGÜÇ TÜRKALP(AVAR)
ALİ ULUYOL(Gözlemci)
EROL ERSOY(Gözlemci)
MERYEM HALDAN(Temsilci)
BÜLENT KANTAR(Temsilci)
SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)