MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı devam ediyor

AB Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari: Türkiye Kahramanmaraş merkezli deprem çok taze olmasına rağmen Libya'ya da yardım ediyor. Minnettarız.

ÇANAKKALE - Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı bilgilendirme toplantısına katılan AB Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına, kendi adıma yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük deprem için geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye bu deprem çok taze olmasına rağmen Libya'ya da yardım ediyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak bunun için çok minnettarız. Teşekkür ederiz" dedi.

Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı için komuta merkezinde tatbikata ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı 3'üncü gününde devam ediyor. Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya ülkelerinin 170 personel ve 22 araç ile katılım sağladığı toplam 2 bin 446 personel ve 202 aracın katılımı ile MED EU MODEX 2023 tatbikatı 22 Eylül tarihine kadar Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Tatbikat çerçevesinde, kentin 3 farklı noktasına Romanya, Portekiz, Polonya, Türkiye, AFAD ve UMKE tarafından sahra hastaneleri ve çadırları kuruldu. Senaryo gereği, çeşitli patlama ve kazada yaralananların yanı sıra deprem enkazından çıkarılan afetzedelere, sahra hastanelerinde müdahaleler yapılıyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, AB Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Direktörü Hanna Jahns ve ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla 'MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı' komuta merkezinde tatbikata ilişkin bilgi aldı.

Bilgilendirmenin ardından Komuta merkezinde açıklama yapan Vali İlhami Aktaş, Türkiye ve Çanakkale için önemli olan bir faaliyet için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün hem ülkemiz hem Çanakkale için önem verdiğimiz bir faaliyet için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 18 Eylül'den itibaren başlayan bir tatbikat ilimizde icra ediliyor. 22 Eylül'e kadar Sağlık Bakanlığı'mızın koordinesinde, AFAD Başkanlığımızında büyük destekleriyle beraber ilimizin değişik lokasyonlarında yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin 500 personelle yürütülen bir tatbikattayız. Başta dost ve kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere 7 yabancı ülkeden hem personel, hem kara aracı, hem hava aracı katılımıyla yürütülen uluslararası bir tatbikat. En son 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle yaşadığımız bir acı deprem tecrübemiz var. Devletimiz uzun yıllardır yaptığı gerek altyapı hazırlıklarıyla gerek mevzuat hazırlıklarıyla, gerek kurumsal kapasitenin artırılmasıyla bu depremde birçok ülkenin büyük altından kalkamayacağı bu depremde hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm bakanlarımız, AFAD yetkililerimiz, Sağlık Bakanlığımız faaliyet planında görevli tüm kurumlar ilk dakikadan itibaren halkımızın yaraları sarılmaya başlamıştır. Bu tür tatbikatlar, deprem bölgesi olan ülkemizde sadece deprem bölgesiyle de kalmayan, son yıllardaki iklim değişikliğiyle birlikte sık sık yaşadığımız sel, su baskını, yangınlar gibi doğal afetlerde hazırlıklı olmamız gerektiğini ortaya koymakta. Bu tür tatbikatları çok önemsiyoruz. MODEX Tatbikatı da hem personellerimiz açısından hem de kurumlarımız açısından ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulması büyük bir tecrübe kazanılmasına sebep olacak" dedi.

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Direktörü Hanna Jahns, yönetici olarak ilk kez bir tatbikata katıldığını ve Çanakkale'de olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığına, AFAD'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. AB'den ortaklarımız var. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi adına büyük emek harcıyorlar. Gerek laboratuvarları gerekse hastaneleri gördük. Bütün tatbikatı gözlemleme şansı bulduk. Afetler her zaman hayatımızın bir parçası. Bizler bunu biliyoruz. Geçenlerde bu bölgede bir orman yangını olmuş. Hazırlıklı olmanın öneminin altını çizmek istiyorum. Bizim desteklediğimiz ruh budur. Birlikteliğin, birbirine yardım etmenin ruhunu destekliyoruz. Türkiye verimli, aktif ve sürekli ihtiyaç olduğu durumlarda yardım sağlayan bir ülke. Bizler bunun farkındayız. Şu anda aktif olarak Libya'da çalışmaları sürdürüyor. Bunun yanında biz de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten AB Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, "Deprem hala sizin kalbinizde, bizim kalbimizde de bu üzüntü taze. O yüzden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına, kendi adıma yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük deprem için geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu büyük bir afetti. Bizim burada yaptığımız tatbikatın, faaliyetin önemini gösteriyor. O yüzden Avrupa Birliği ülkeler depremden sonra Türkiye'ye geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da koordinasyon etti. Türkiye için yardım edebildik. Aynı zamanda Türkiye bu deprem çok taze olmasına rağmen Libya'ya da yardım ediyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak bunun için çok minnettarız. Teşekkür ederiz. Zaten Türkiye çok önemli, çok deneyimli, çok tecrübeli, kıymetli bir üye bu afet koruma mekanizmasında. Her zaman işbirliğinde bulunmamız gerekiyor. Aynı yolda devam etmek gerekiyor. Hep böyle güzel faaliyetleri, yaptığımız işleri devam etmek gerekiyor" diye konuştu.