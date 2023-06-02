Meclis yemin töreni Devlet Bahçeli mi açıyor? 28. Dönem milletvekilleri yemin etti mi, ne zaman, saat kaçta? soruları gündeme geliyor. Milletvekillerinin yemin töreni öncesinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Meclis yemin töreni Devlet Bahçeli mi açıyor? 28. Dönem milletvekilleri yemin etti mi, ne zaman, saat kaçta? merak ediyor. Peki, Meclis yemin töreni Devlet Bahçeli mi açıyor?

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün yemin töreni düzenlenecek. Meclis yemin töreni Devlet Bahçeli mi açıyor? 28. Dönem milletvekilleri yemin etti mi, ne zaman, saat kaçta? soruları merak ediliyor. Meclis yemin töreni Devlet Bahçeli mi açıyor? 28. Dönem milletvekilleri yemin etti mi, ne zaman, saat kaçta? gündeme geliyor. Meclis yemin töreni Devlet Bahçeli mi açıyor? 28. Dönem milletvekilleri yemin etti mi, ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

MECLİS YEMİN TÖRENİ DEVLET BAHÇELİ Mİ AÇIYOR?

Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti. Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'DE Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.

28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ YEMİN ETTİ Mİ?

Saat 14.00'te ise Bahçeli'den başlayarak tüm vekiller Meclis kürsüsünde yemin edecek. Birleşimi locadan takip edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'ye geldi. Erdoğan, Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ CANLI İZLE