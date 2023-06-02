Meclis TV canlı yayın izle! Meclis yemin töreni hangi kanalda? Devlet Bahçeli açılış konuşması izle!

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün yemin töreni düzenlenecek. Meclis tv canlı izle! Meclis yemin töreni hangi kanalda? Devlet Bahçeli açılış konuşması izle! konuları araştırılıyor. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Peki, Meclis tv canlı izle! Meclis yemin töreni hangi kanalda? Devlet Bahçeli açılış konuşması izle!

Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Meclis tv canlı izle! Meclis yemin töreni hangi kanalda? Devlet Bahçeli açılış konuşması izle! konuları merak ediliyor. Meclis tv canlı izle! Meclis yemin töreni hangi kanalda? Devlet Bahçeli açılış konuşması izle! Detaylar haberimizdedir…

MECLİS YEMİN TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Milletvekillerinin yemin töreni öncesinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Saat 14.00'te Bahçeli'den başlayarak tüm vekiller yemin edecek. 28. Dönem milletvekili yemin töreni Meclis TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

MÜHRÜ BAHÇELİ'YE TESLİM ETTİ

Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti. Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'DE Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.

Saat 14.00'te ise Bahçeli'den başlayarak tüm vekiller Meclis kürsüsünde yemin edecek. Birleşimi locadan takip edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'ye geldi. Erdoğan, Bahçeli tarafından resmi törenle karşılandı.

MECLİS TV CANLI İZLE!

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün yemin töreni düzenlenecek. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.

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