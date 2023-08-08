15 Temmuz'da tatile giren Meclis, CHP Grubu tarafından yapılan çağrı ile olağanüstü toplanacak. Alınan kararın ardından Meclis gündemi araştırılmaya başlandı. Peki, MECLİS TV canlı izle, Meclis olağanüstü toplantı canlı izle! İşte son gelişmeler…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantı için çağırmasının ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu gelişmelerin ardından, TBMM'nin olağanüstü toplantı için belirleyeceği tarih ve gündem, merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, MECLİS TV canlı izle, Meclis olağanüstü toplantı canlı izle! İşte son gelişmeler…

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI CANLI İZLE

CHP grubu Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanıyor. Meclis yayınını canlı olarak Meclis TV'den izlenebilecek.

MECLİS NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parlamentoyu toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Grubu tarafından yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

MECLİS NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI?

CHP grubu Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. O çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa'nın 93. ve TBMM İçtüzüğü 7. maddesi gereğince ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz.

Muğla ilimizin Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla orman kesim izninin dolmuş olduğu iddialarına ve yöre halkının tüm itirazlarına karşın ağaç kesimi işlemi gerçekleştirilmesi, bu işlemi protesto eden yurttaşlarımıza orantısız güç kullanılması toplumda infiale neden olmuştur. "Anayasa'nın 93. ve TBMM İçtüzüğü 7. maddesi gereğince ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz.

Muğla ilimizin Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla orman kesim izninin dolmuş olduğu iddialarına ve yöre halkının tüm itirazlarına karşın ağaç kesimi işlemi gerçekleştirilmesi, bu işlemi protesto eden yurttaşlarımıza orantısız güç kullanılması toplumda infiale neden olmuştur."

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SAAT KAÇTA?

CHP grubu Meclis'i Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla orman kesim izninin dolmuş olduğu iddialarına ve yöre halkının tüm itirazlarına karşın ağaç kesimi işlemi gerçekleştirilmesi, bu işlemi protesto edenlere karşı orantısız güç kullanılması hakkında olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş ise Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.