TBMM Genel Kurulu, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere, yarın olağanüstü toplanacak. Peki Meclis toplandı mı? Meclis yarın toplanıyor mu, saat kaçta toplanacak?

Meclis toplandı mı? TBMM Genel Kurulu, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere, yarın olağanüstü toplanacak. Peki Meclis toplandı mı? Meclis yarın toplanıyor mu, saat kaçta toplanacak? Detaylar....

MECLİS TOPLANDI MI?

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin talebiyle yarın olağanüstü toplanıyor. Genel Kurul'da görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı sağlanırsa, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi ele alınacak ve siyasi parti grupları görüşlerini dile getirecek.

CHP'NİN ÖNERİSİ ELE ALINACAK

Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi ele alınacak. Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.

OYLAMA İLE KARAR VERİLECEK

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek. Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.