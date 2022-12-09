Meclis'te hangi partinin kaç milletvekili var? TBMM kaç milletvekili var?

TBMM'de gerçekleştirilen görüşmeler ve oylamaların ardından vatandaşlar Meclis'te hangi partinin kaç milletvekili var? TBMM kaç milletvekili var? sorularına yanıt aradı. Her partinin belirli sayıda milletvekilinin yer aldığı Meclis'te hangi partinin kaç milletvekili var? TBMM kaç milletvekili var? İşte detaylar...