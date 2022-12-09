Meclis'te hangi partinin kaç milletvekili var? TBMM kaç milletvekili var?
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TBMM'de gerçekleştirilen görüşmeler ve oylamaların ardından vatandaşlar Meclis'te hangi partinin kaç milletvekili var? TBMM kaç milletvekili var? sorularına yanıt aradı. Her partinin belirli sayıda milletvekilinin yer aldığı Meclis'te hangi partinin kaç milletvekili var? TBMM kaç milletvekili var? İşte detaylar...
Meclis'te hangi partinin kaç vekili olduğu merak ediliyor. TBMM görüşmelerinin ardından vatandaşlar Meclis'te hangi partinin kaç milletvekili var? TBMM kaç milletvekili var? sorularına yanıt arıyor. Arama motorlarında aratılan soruların yanıtı ise haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde...
MECLİS'TE HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?
Adalet ve Kalkınma Partisi 286,
Cumhuriyet Halk Partisi 134,
Halkların Demokratik Partisi 57,
Milliyetçi Hareket Partisi 48,
İYİ Parti 37,
Türkiye İşçi Partisi 4,
Demokrat Parti 2,
Memleket Partisi 2,
Büyük Birlik Partisi 1,
Demokrasi ve Atılım Partisi 1,
Demokratik Bölgeler Partisi 1,
Saadet Partisi 1,
Yenilik Partisi 1,
Zafer Partisi 1,
Bağımsız Milletvekili 4,
Toplam olarak ise 580 Milletvekili TBMM'de yer almaktadır.