"Meclis Ekim 2023 açıldı mı, TBMM meclis açılış konuşması CANLI izle!" Merak konusu oldu. Meclis'te yasama yılına ara verilmesinin ardından milletvekilleri de ara tatile çıktı. Vatandaşlar ise Meclis'te yasama yılının ne zaman tekrar başlayacağını merak edip araştırıyor. TBMM'nin yasama yılına son vermesi ile şimdi gündemde TBMM'nin ne zaman açılacağı var. Meclis (TBMM) ne zaman açılacak, ertelendi mi? İşte detaylar…

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak, ertelendi mi? Meclis Ekim 2023 açıldı mı, TBMM meclis açılış konuşması CANLI izle!

Vatandaş Meclis ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt arıyor. Ankara'da gerçekleşen patlama sonrası Meclis (TBMM) açılış ertelendi mi? Meclis Ekim 2023 açıldı mı, TBMM meclis açılış konuşması CANLI izle! Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILACAK, ERTELENDİ Mİ?

Meclis, 2,5 aylık aranın sonunda 1 Ekim 2023 Pazar günü yasama çalışmalarına tekrar başlama hazırlıkları yapıyor.

28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması vesilesiyle, Meclis ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirecek. Anıt önündeki törenin ardından saat 14.00'te Meclis Genel Kurulu toplanacak. Bu yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dileriz.

MECLİS EKİM 2023 AÇILDI MI, TBMM MECLİS AÇILIŞ KONUŞMASI CANLI İZLE

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması anısına özel bir toplantıyla bir araya gelecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderlik edeceği toplantının açılışında Kurtulmuş bir konuşma yapacak ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'a sunulacak. Meclis, İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu özel açılış konuşması, Meclis TV aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca, geleneksel olarak yasama yılının başlangıcını kutlamak adına Meclis başkanları tarafından düzenlenen akşam resepsiyonu yapılacak. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleşecek resepsiyon, TBMM Tören Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

TÖRENE PEK ÇOK İSİM KATILDI

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerin grup başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Törende, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

KURTULMUŞ AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

Açılış töreninde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısı girişimi hakkında, "Terörle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye asla terörün gündemine teslim olmaz. Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir."

"DARBE ANAYASASI'NDAN KURTULMALIYIZ"

Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, "TBMM bir darbe anayasası olan 1982 anayasasından kurtulmak zorundadır. Yeni bir anayasanın hazırlanması için olağanüstü bir gayret göstereceğiz. Bu anayasa sivil, katılımcı ve milli bir anayasa olmak zorundadır. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Yeni anayasa ile cumhuriyet taçlanmalıdır. Yeni Anayasa'nın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır."