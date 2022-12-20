Meclis tatili ne zaman bitiyor? Meclis tatile girmişti! Tatil ne zaman bitecek? TBMM tatili ne zaman bitiyor?

Meclis tatili ne zaman bitiyor? Ak Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. Ak Parti'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Bu gelişme EYT düzenlemesini bekleyen milyonları hayal kırıklığına uğrattı. Peki, Meclis tatili ne zaman bitiyor? Tatil ne zaman bitecek? TBMM tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

EYT'liler çıkacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Meclis'te alınan karar milyonları hayal kırıklığına uğrattı. AK Partili vekillerin önerisiyle Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olması kararlaştırıldı. Düzenlemenin 2023'e sarkması bekleniyor.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE OLDU?"

Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki 'Anayasa'ya açık aykırı, Anayasa'ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz'. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, '2022 bitmeden Meclis'ten geçecek' diye." dedi.

"ÇOK YAKINDA ÇÖZECEĞİZ"

Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise "Sayın Özel, grup önerimizde olmayan hususlar olduğunu belirterek, bazı konular gündeme getirilmeden Meclis'in çalışmalarına ara vereceği şeklinde bir yorum yaptı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir kere emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere. İnşallah burada hep beraber emeklilikte yaşa takılanlar problemini, AK Parti'nin devraldığı bir problem o da kronik sorunu da çok yakın zamanda çözeceğiz. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor ve burada alım gücünü koruyacak bir ücretin belirleneceğine inanıyoruz; bunu başlangıçta da söylemiştik. Sözleşmelilere kadro gündemimizde, yakın zamanda o da Meclis'in gündemine gelecek. Kamu Denetçiliği raporunun görüşmelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.