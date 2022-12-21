Meclis tatile mi girdi? EYT ne olacak? Meclis neden tatile girdi, neden tatil edildi?

Ak Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. EYT'de son durum ne oldu, ne zaman meclise gelecek? EYT düzenlemesinin mecliste görüşülmesini bekleyen milyonlarca insan Meclis tatile mi girdi? Meclis neden tatile girdi, neden tatil edildi? Merak etti.

Meclis tatile girdi mi? Ak Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. EYT düzenlemesinin mecliste görüşülmesini bekleyen milyonlarca insan Meclis tatile mi girdi? Meclis neden tatile girdi, neden tatil edildi? Merak etti. İşte detaylar...

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

EYT'liler çıkacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Meclis'te alınan karar milyonları hayal kırıklığına uğrattı. AK Partili vekillerin önerisiyle Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olması kararlaştırıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Söz verdiniz, 2022 bitmeden Meclis'ten geçecekti" diyerek AK Partililere tepki gösterdi.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE OLDU?"

Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki 'Anayasa'ya açık aykırı, Anayasa'ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz'. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, '2022 bitmeden Meclis'ten geçecek' diye." dedi.

"ÇOK YAKINDA ÇÖZECEĞİZ"

Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise "Sayın Özel, grup önerimizde olmayan hususlar olduğunu belirterek, bazı konular gündeme getirilmeden Meclis'in çalışmalarına ara vereceği şeklinde bir yorum yaptı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir kere emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere. İnşallah burada hep beraber emeklilikte yaşa takılanlar problemini, AK Parti'nin devraldığı bir problem o da kronik sorunu da çok yakın zamanda çözeceğiz. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor ve burada alım gücünü koruyacak bir ücretin belirleneceğine inanıyoruz; bunu başlangıçta da söylemiştik. Sözleşmelilere kadro gündemimizde, yakın zamanda o da Meclis'in gündemine gelecek. Kamu Denetçiliği raporunun görüşmelerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.