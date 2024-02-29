Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır?

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MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yerel seçimlere kısa bir süre kala son çalışmalarını tamamlıyor. Meclis'in gündeminde, 8. Yargı Paketi'nin görüşülmesi bulunuyor. Meclis, 29 Şubat'ta itibaren tatile girecek.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis, 31 Mart seçimlerinin ardından faaliyetlerine ara verecek ve seçim sonrasında çalışmalarına yeniden başlayacaktır.