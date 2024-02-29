Üye Girişi
Haberler

Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır?

Güncelleme:

TBMM'nin tatil günleri belirlendi. TBMM Meclis'in ne zaman tatile gireceği ve ne zaman kapanacağı soruları merak konusu oldu. Meclis'in tatil ve kapanış tarihlerine dair detaylar haberimizde yer alıyor. TBMM, 31 Mart 2024 seçimleri sebebiyle faaliyetlerine ara veriyor. 8. Yargı Paketi görüşmeleri halen devam ediyor. Peki, Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır?

TBMM ne zaman tatile giriyor ve Meclis ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Meclis'in tatil süresi, Yeni Yargı Paketi görüşmeleri ve diğer gündem maddeleriyle ilgili belirlenecek.TBMM Meclis ne zaman tatile giriyor? Meclis ne zaman kapanır? sorularına yanıt aranıyor. TBMM Meclis ne zaman tatile giriyor? Meclis ne zaman kapanır? Detaylar haberimizdedir…

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yerel seçimlere kısa bir süre kala son çalışmalarını tamamlıyor. Meclis'in gündeminde, 8. Yargı Paketi'nin görüşülmesi bulunuyor. Meclis, 29 Şubat'ta itibaren tatile girecek.

Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis, 31 Mart seçimlerinin ardından faaliyetlerine ara verecek ve seçim sonrasında çalışmalarına yeniden başlayacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Hukuk Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli? Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? Can Ilgaz kimdir, öldü mü? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu neden öldü? Can Ilgaz'ın hastalığı nedir? YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı! Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli? DEM Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir? Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli? Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli? MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor? Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir? KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title