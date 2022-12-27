Meclis tatilde mi? Meclis ne zaman açılacak?

Ak Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önermesinin ardından Meclis tatile girdi. Vatandaşlar ise Meclis tatilinin ne zaman biteceğini merak etti ve arama motorlarında Meclis tatilde mi? Meclis ne zaman açılacak? sorularına yanıt aradı.