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Meclis tatilde mi? Meclis ne zaman açılacak?

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Meclis tatilde mi? Meclis ne zaman açılacak?

Ak Parti, Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önermesinin ardından Meclis tatile girdi. Vatandaşlar ise Meclis tatilinin ne zaman biteceğini merak etti ve arama motorlarında Meclis tatilde mi? Meclis ne zaman açılacak? sorularına yanıt aradı.

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TBMM'nin tatile girmesi önermesinin ardından kabul edildi ve Meclis tatile girdi. Vatandaşlar ise TBMM tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Meclis tatilde mi? Meclis ne zaman açılacak? İşte detaylar...

MECLİS TATİLDE Mİ?

EYT'liler çıkacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Meclis'te alınan karar milyonları hayal kırıklığına uğrattı. AK Partili vekillerin önerisiyle Meclis'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olması kararlaştırıldı. Düzenlemenin 2023'e sarkması bekleniyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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