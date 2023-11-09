CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüğünü ve Meclis Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplamasını talep ettiğini açıkladı. Peki, Meclis olağanüstü toplanacak mı? Meclis olağanüstü ne zaman toplanacak, neden?

Meclis olağanüstü toplanacak mı? Meclis olağanüstü ne zaman toplanacak, neden?

CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemini sona erdirerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel bir hayli hızlı başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüğünü ve Meclis Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplamasını talep ettiğini açıkladı. Özel paylaşımının devamında ise "Sayın Kurtulmuş gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" ifadelerini kullandı. Peki, Meclis olağanüstü toplanacak mı? Meclis olağanüstü ne zaman toplanacak, neden?

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK MI?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. Parti grubunu gece saatlerinde olağanüstü toplayan CHP lideri Özgür Özel, "Meclise karşı bir darbe girişimidir. Tüm halkımızı bu darbe girişimine karşı direnmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulunurken bugün yaptığı yeni açıklamayla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştüğünü ve Kurtulmuş'un konuyla ilgili olarak danışma kuruluna olağanüstü toplanması için çağrı yapacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.