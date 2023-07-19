Meclis olağanüstü toplanıyor! CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. 25 Temmıuz'da Meclis'in toplanması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan çağrı geldi. Peki Meclis neden olağanüstü toplanıyor? TBMM olağanüstü toplanıyor! Meclis 25 Temmuz'da neden olağanüstü toplanacak?

Meclis neden toplanıyor? Meclis olağanüstü toplanıyor! CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. 25 Temmıuz'da Meclis'in toplanması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan çağrı geldi. Peki Meclis neden olağanüstü toplanıyor? TBMM olağanüstü toplanıyor! Meclis 25 Temmuz'da neden olağanüstü toplanacak? Detaylar...

MECLİS NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR?

CHP'nin son yapılan zamlar ve ekonomideki gelişmeleri ele almak için TBMM'nin olağanüstü toplanma çağrısını yapmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP'nin çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

MECLİS NEDEN TOPLANIYOR?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önceki gün Meclis'in toplanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz."

HANGİ PARTİLER OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İÇİN İMZA VERDİ?

Öte yandan çağrıyla ilgili başvuruya CHP ile birlikte Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası da yer almıştı.