Meclis'te bitecek yasama yılı öncesinde önemli gündem maddelerini görüşecek. Ardından tatile girmesi beklenen meclis tatili ne zaman araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? 2022 TBMM tatil dönemi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Meclis'te yasama yılı Temmuz ayında bitecek. Meclis'te yasama yılı öncesi yoğun bir mesai yürütülecek.

MECLİS GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

3600 ek gösterge teklifine ilişkin son hazırlıklar yapılıyor. Öğretmenlerin ardından hemşire, polis ve din görevlilerinin de bu haktan yararlanması sağlanacak.

Öğrenci affı da Meclis'in gündemindeki konular arasında yer alıyor. Düzenlemeyle, herhangi bir nedenle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan yüz binlerce üniversiteli gencin okullarına dönmesi sağlanacak.

Af düzenlemesinin yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Dezenformasyonla mücadeleyi öngören teklif de Meclis'e sunulacak.

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