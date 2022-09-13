Meclis'te yasama yılına ara verilmesinin ardından milletvekilleri de ara tatile çıktı. Vatandaşlar ise Meclis'te yasama yılının ne zaman tekrar başlayacağını merak edip araştırıyor. TBMM'nin yasama yılına son vermesi ile şimdi gündemde TBMM'nin ne zaman açılacağı var. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? 2022 Meclis açılış tarihi!

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Meclis'in ne zaman açılacağı bilgisi yer alıyor. TBMM'de yasama yılı sona erdi. Şimdi ise merak edilenler arasında Meclis'in ne zaman tekrardan yasama yılına başlayacağı. TBMM'nin açılması ile beraber öncelikle olarak EYT konusunun gündemde olacağı düşünülüyor. Vatandaş ise Meclis ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen TBMM ne zaman açılıyor? Sorusunun yanıtı ise haberimizin devamında. Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? 2022 Meclis açılış tarihi!

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre meclis 1 Ekim tarihine kadar tatile girdiği belirtilmişti. 1 Ekim itibari ile Meclis açılacak ve yeni dönem yasama yılı başlayacak. TBMM 1 Temmuz itibariye verdiği arayı 1 Ekim itibari ile bitirecek.