Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor 2022?
Gündem Haberleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor 2022?
1 Temmuz 2022'de tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor 2022? İşte detaylar haberimizde...
MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararında, TBMM'nin 1 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 1 Temmuz tarihli 111'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
Buna göre, tatilin sona ermesinin ardından TBMM yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak.