Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor 2022?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor 2022?