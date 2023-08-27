MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK, tarih belli oldu mu? TBMM açılış tarihi ne zaman, tatil ne zaman bitecek?

Eylül ayına az bir zaman kala TBMM'nin yeni döneme başlama tarihi yeniden araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği "vergisiz telefon" ve yine milyonların beklediği emekli, memur maaşlarına ilişkin çalışmalara Meclis açılınca başlanması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? TBMM açılış tarihi ne zaman, tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar…

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman çalışmalarına başlayacağı merak konusu oldu. Meclis yeni yasama döneminde de ekonomik ve sosyal pek çok kanuna imza atacak. Peki,Meclis ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? TBMM açılış tarihi ne zaman, tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar…

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

TBMM AÇILIŞ TARİHİ NE ZAMAN, TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Milyonlarca vatandaşın sorunlarının masaya yatacağı yeni yasama dönemi için geri sayım başladı. Öğrencilerin vergisiz telefon talepleri, memurların zam talepleri ve emeklilerin maaş talepleri bu dönemde gündeme gelecek konular arasında. Ancak Meclis tatilde olduğu için şu anda bu kararlar çıkamıyor. Peki, TBMM tatili ne zaman bitecek? Meclis tatili 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te bitecek ve ilk oturum gerçekleşecek.