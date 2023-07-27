Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi ile birlikte tatil hakkındaki detaylar merak ediliyor. Merak edilenler arasında Meclis ne zaman açılacak? Sorusu başta yer alıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Meclis hangi tarihte açılıyor, tatil ne zaman bitecek?

Meclis ne zaman açılacak? Sorusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından gündeme geldi. Seçimler sonrasında çalışma dönemini tamamlayan Meclis ne zaman açılacak? Araştırmaları internet üzerinde gerçekleştiriliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Meclis hangi tarihte açılıyor, tatil ne zaman bitecek?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçimlerin ardından 16 Temmuz itibarıyla tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak. 25 Temmuz günü CHP'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanmıştı. Genel Kuruldaki görüşmelerde 'genel görüşme yapılması' önerisi kabul edilmedi ve tatile devam edildi. 1 Ekim 2023 tarihinde çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.