Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yabama faaliyetlerine bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu. TBMM'nin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan geldi. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündeminde hangi konular olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın Felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıcı hasalar bırakan deprem felaketi nedeniyle ara verilen Meclis'in açılış tarihi ve gündemi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan geldi. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündeminde hangi konular olacak? Detaylar haberimizde...

MECLİS GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?

Önümüzdeki hafta yeniden yasama faaliyetlerine başlayacak olan TBMM Genel kurulunda yoğun bir gündem olacak. Meclis gündeminde yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. Genel Kurul'un bir diğer gündem maddesinin ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifive Vergi borçlarındaki düzenlemeleri kapsayan yeni vergi affı paketi olacak. Meclis'te bütün siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin ele alınarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yasama faaliyetlerini bir süre ara veren TBMM yenidenfaaliyetlerine başlayacak. Meclis 28 Şubat Salı günü yeniden toplanacak.