TBMM Genel Kurulu, 2,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle yarın çalışmalarına başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek. Peki, Meclis ne zaman açılacak, açılıyor? TBMM açılış tarihi 2023, yeni yasama yılı açılış ne zaman? İşte detaylar…

Yasama çalışmalarına 15 Temmuz'da ara veren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz ve 8 Ağustos'taki olağanüstü toplantıların ardından 28. Dönem 2. Yasama Yılı mesaisine başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a hitap edecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan takip edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis'i yönetirken ardından da resepsiyon verilecek. Peki, Meclis ne zaman açılacak, açılıyor? TBMM açılış tarihi 2023, yeni yasama yılı açılış ne zaman? İşte detaylar…

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILIYOR?

2. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim Pazar günü başlayacak. Yasama yılının başlamasıyla ilgili son hazırlıklar TBMM'nin ilgili birimleri tarafından yapıldı. TBMM Genel Kurul salonunda elektronik oylama-yoklama ve seslendirme sisteminin periyodik bakımları ve işlerlik testleri gerçekleştirildi ve tüm sistemler açılışa hazır hale getirildi. Tören alanı ve Şeref Holü başta olmak üzere Meclis'in çeşitli noktalarına Türk bayrağı, kurum tanıtıcı bayrak, Atatürk posteri asılması ile yön levhalarının yerleştirilmesi için hazırlıklar yapıldı.

TBMM AÇILIŞ TARİHİ 2023, YENİ YASAMA YILI AÇILIŞ NE ZAMAN?

TBMM'nin bilişim altyapısında bakım ve işlerlik testleri tamamlandı, sistem odalarında ve kurumsal web sayfasında yük testleri ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Genel Kurul salonu, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım onarım çalışmaları tamamlandı. TBMM yerleşkesi ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi, Şeref Holü ve kulis koridorlarında detaylı temizlik işlemleri yapıldı. Yasama yılı açılış törenlerinin düzenleneceği tören alanı ve TBMM Atatürk Anıtı'nın da detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor.

6 SİYASİ PARTİ OLACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 siyasi parti temsil ediliyor. 28'inci dönem 2'nci yasama yılında Meclis'te 6 siyasi parti grubu olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.